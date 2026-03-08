ジョリーパスタの苺ドルチェ第2弾♡焼きたてパイの贅沢スイーツ登場

パスタ専門店ジョリーパスタでは、旬の苺を使った「苺のドルチェフェア」を開催中です。第2弾として登場するのは、焼きたてパイとフレッシュ苺を組み合わせた華やかなドルチェ。苺の甘酸っぱさとサクサク食感が楽しめる新作に加え、人気の苺スイーツも引き続き販売されます。春のお出かけや食後のご褒美にぴったりな苺ドルチェを楽しんでみてください♡

焼きたてパイの苺ミルフィーユ

～焼きたてパイ～苺のミルフィーユ



価格：590円（税込649円）

注文ごとに店内で焼き上げるサクッと軽いパイに、ふんわりとしたカスタードホイップとフレッシュな苺を重ねた贅沢な一皿。

イタリアジェラート協会認定のストロベリージェラートと、果肉感のある苺ソースが添えられ、苺の魅力をたっぷり味わえます。温かいパイと冷たいジェラートの組み合わせも楽しめるのがポイントです。

継続販売の苺ドルチェも充実

苺のティラミスドルチェ



価格：590円（税込649円）

苺の甘酸っぱさとティラミスのコクが重なり合う人気ドルチェ。なめらかな口どけが魅力で、食後にも食べやすい仕上がりです。

苺のグラスドルチェ



価格：390円（税込429円）

気軽に楽しめるサイズ感が嬉しい苺のグラスデザート。苺の風味をさっぱり味わいたい方におすすめです。

※全322店舗で販売予定です。（3月3日時点）

春だけの苺ドルチェを楽しんで

春らしい華やかさを感じられる苺のドルチェフェアは、食事の後はもちろんカフェ利用にもぴったりです。焼きたてパイの香ばしさや苺のフレッシュな味わいは、この季節ならではの楽しみ♪

苺好きの方はもちろん、季節感のあるスイーツを楽しみたい方もぜひチェックしてみてください。