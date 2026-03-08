ラ・リーガ 25/26の第27節 アトレチコ・マドリードとレアル・ソシエダードの試合が、3月8日02:30にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、ティアゴ・アルマダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはオーリ・オスカールソン（FW）、ルカ・スチッチ（MF）、アンデル・バレネチェア（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのホセ・ヒメネス（DF）のアシストからアレクサンデル・セルロート（FW）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

しかし、9分レアル・ソシエダードが同点に追いつく。ルカ・スチッチ（MF）のアシストからカルロス・ソレル（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

アトレチコ・マドリードは後半の頭から選手交代。ロドリゴ・メンドーサ（MF）からマルコス・ジョレンテ（MF）に交代した。

53分、アトレチコ・マドリードは同時に3人を交代。ジュリアーノ・シメオネ（FW）、アデモラ・ルックマン（FW）、ティアゴ・アルマダ（MF）に代わりフリアン・アルバレス（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、ニコラス・ゴンサレス（FW）がピッチに入る。

55分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。パブロ・マリン（MF）、オーリ・オスカールソン（FW）に代わりゴンサロ・グエデス（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）がピッチに入る。

61分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。コケ（MF）からジョニー・カルドーゾ（MF）に交代した。

65分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。アンデル・バレネチェア（FW）からアルセン・ザハリャン（MF）に交代した。

67分アトレチコ・マドリードが逆転。アントワヌ・グリーズマン（MF）のアシストからニコラス・ゴンサレス（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

だが、68分レアル・ソシエダードのミケル・オヤルサバル（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

74分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。カルロス・ソレル（MF）、ルカ・スチッチ（MF）に代わりベニャト・トゥリエンテス（MF）、ブライス・メンデス（MF）がピッチに入る。

81分アトレチコ・マドリードが逆転。マッテオ・ルッジェーリ（DF）のアシストからニコラス・ゴンサレス（FW）がヘディングシュートを決めて3-2と逆転する。

そのまま試合終了。アトレチコ・マドリードが3-2で勝利した。

なお、アトレチコ・マドリードは20分にダビド・ハンツコ（DF）に、またレアル・ソシエダードは49分にオーリ・オスカールソン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-08 04:50:16 更新