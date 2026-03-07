「お部屋から最高の富士山」「孫も大喜び」...楽天トラベルアワードで高評価のホテルトップ10を紹介！《2026年最新版》

楽天グループが運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」は、国内の登録宿泊施設や自治体を表彰する「楽天トラベルアワード2025」を、2026年2月に発表しました。

「楽天トラベルアワード」は、全国の「楽天トラベル」登録宿泊施設を対象に、過去1年間で顕著な実績を上げ、高い評価を得た宿泊施設を表彰する制度です。

東京バーゲンマニア編集部が注目したのは、ゴールドアワード受賞施設の中で特に優れた実績を上げ、高い評価を得た施設に授与される「Hotel ＆ Ryokan of the Year」。選ばれた10施設を紹介します。

西日本のホテルが多くランクイン

10位から紹介していきます。

★10位「HOEL THE LEBEN OSAKA」（大阪府）

2022年3月開業と比較的新しいホテルで、心斎橋駅まで徒歩8分の好立地です。

★9位「リーベルホテル大阪」（大阪府）

大阪ベイを望む広大なテラスと天然温泉の大浴場を備えた大阪最大級のホテル。

★8位「神戸牛と有馬温泉 天然金泉・銀泉の宿 有馬御苑」（兵庫県）

有馬温泉でも珍しい、金泉・銀泉の2種類に浸かれます。神戸ビーフをはじめとした、厳選の黒毛和牛と旬の食材を提供しています。

★7位「ホテルアクティブ！博多」（福岡県）

博多駅から徒歩約4分、キャナルシティ新館まで徒歩約3分の好立地です。

★6位「那須温泉 ホテルエピナール那須」（栃木県）

5万坪の広大な敷地。託児サービスをはじめ、小さな子ども連れ向けのサービスが充実しています。

★5位「仙台 秋保温泉 ホテル瑞鳳」（宮城県）

日本三御湯に数得られる名湯・秋保温泉。「瑞鳳」には秋保の湯をはじめ、6種の露天風呂が用意されています。

★4位「ホテル川六 エルステージ高松」（香川県）

百貨店「高松 三越」より徒歩1分。繁華街の中心に位置し、ビジネスにも旅行にも便利な立地です。

東西の2大テーマパークのオフィシャルホテルがランクイン！

★3位「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」（千葉県）

国内最大級のアトリウムを囲むようにして客室が並ぶ、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルです。ランドにもシーにも好アクセスで、ディズニーリゾートクルーザー（無料シャトルバス）も利用できます。

朝食は100種類以上のメニューを日替わりで提供。シェフが目の前で仕上げる「パフォーマンスキッチン」、ブッフェ台の高さを低めに設計し、子どもに人気のメニューをそろえた「キッズブッフェコーナー」が魅力的です。

＜利用者の声＞

「駅からバスの送迎がありますし、コンビニ、グッズショップもあって便利でした」「キッズメニューもたくさん種類あり、孫も大喜びでした」

★2位「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」（大阪府）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）まで徒歩約1分のオフィシャルホテルです。エントランスには、USJの人気者セサミストリートの仲間たちのオブジェがあり、お出迎えしてくれます。

ロビーには、セサミストリートの仲間たちと一緒に写真を撮れるフォトスポットもあります。また、宿泊者限定特典のオリジナルグッズもあります。

＜利用者の声＞

「館内も室内もとても可愛かったです。駅からもパークからも近く、コンビニや飲食店もたくさんあり便利です」

「ユニバの目の前と立地は最高でした！景色もユニバを一望でき、とてもよかったです！部屋にはあちこちにエルモがいてとても可愛かったです」

「お部屋から最高の富士山が見れました」

★1位「富士河口湖温泉 富士山の見える温泉旅館 大池ホテル」（山梨県）

昨年の同アワードでは3位でしたが、今回は1位にランクインしました。

富士山を眺めながら温泉に浸かることができる温泉旅館です。富士河口湖にほど近い、少し奥まった静かな場所にあります。

自慢の富士展望風呂や満天の星空を仰ぐ露天風呂、温泉三昧の宿泊体験をしたい人にはぴったりの宿です。露天風呂を貸し切ることができるプランもあります。

＜利用者の声＞

「お部屋から最高の富士山が見れました。お風呂からの富士山も最高でした」

「大浴場もど真ん中に富士山が見えゆっくり温泉に浸かることができました」

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）