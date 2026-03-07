この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい人間関係の落とし穴 「良かれと思って」の行動が関係を壊す理由とは

カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「『気がついたら距離を取られる…』人間関係が続かなくなる行動7選」と題した動画を公開した。良好な人間関係がなぜか長続きしない人が、無意識のうちに取ってしまいがちな行動について解説している。



動画では、人間関係が続かなくなる行動は、むしろ関係が身近になればなるほど発生しやすいと指摘。その具体的な行動として「指示や指摘が増える」「一方的な要求」「困らせて喜ぶ」「わざと連絡しない（試し行動）」「相手の生活を考えない」「恥をかかせること」「罪悪感を与えること」の7つを挙げた。



例えば「指示や指摘が増える」のは、相手を自分の思い通りにコントロールしたいという欲求の表れであり、受け手にとっては「面倒な人間関係だ」と感じさせてしまう。また、親しい間柄で起こりがちな「一方的な要求」は、相手の都合を考えない甘えから生じる。これは相手に「自分ばかりやっている」と感じさせ、関係に亀裂を入れる原因となる。



特に注意が必要なのが、愛情を確かめるためにわざと連絡を絶つなどの「試し行動」だ。これは自身の不安からくる行為だが、試された側は不信感を抱き、関係が壊れるきっかけになりうる。さらに、相手の失敗を人前で指摘するなど「恥をかかせること」や、自分が被害者のように振る舞い相手に罪悪感を抱かせる行為は「受動的な攻撃」となり、相手の心を深く傷つけると警鐘を鳴らした。



これらの行動は、多くの場合無意識のうちに行われている。良好な人間関係を維持するためには、自分の行動が相手にどう映るかを常に想像し、相手の生活や感情を尊重する姿勢が不可欠であると結論付けた。