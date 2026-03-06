「殺してやる 死ね」に夫の名…【縁切り絵馬】に込めた妻の“強烈な怨念”
3月4日（水）に放送した『ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜』（毎週水曜深夜3時20分／MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）。
オカルト研究家・吉田悠軌ら「オカルト保存委員会」のメンバーたちが、全国の縁切りスポットにおける、“人間の暗い情念が渦巻く絵馬”の衝撃エピソードを語った。
日本で最強の縁切りスポットとして知られる某・縁切り神社。そこで起きた、最も強烈な絵馬に関するエピソードとは？
Aさんがその縁切り神社を訪れたところ、一つの絵馬に「殺してやる 死ね」といった激しい言葉が書かれ、最後に「呪いの相手の名前」が記されていた。
驚くべきことにその名前は、Aさんの父親だったそう！ さらに衝撃的なのは、その筆跡が父親の妻、つまりAさんの母親のものだったという。
偶然にも、この絵馬を見つけてしまったAさんは、神社の宮司に事情を話して外してもらったそう。実は母親は、夫の浮気を知っていながら誰にも相談できず、その強い怨念を絵馬にぶつけていたという。
縁切りスポットでの願いには「自分の病気や貧乏と縁を切りたい」といったポジティブなものも存在するが、やはりメジャーなのは「恋愛関係の断ち切り」や「家族との縁切り」。“人間の暗い情念が渦巻く場所”としての側面が強い。
京都の有名な縁切り神社には、「表から入ると縁を切り」「裏から入ると縁を結べる」、両方が可能な有名スポットがあるという。
吉田いわく“縁切り”における最もダークで強烈な願いは、「連れ子に対して」のものが多いそう。さらにスタジオでは、より強い“縁切り作法”についても解説する。
「ジャパンオカルトアーカイブ」は、TVerで配信中。
さらに詳しい現場の様子やスタジオトークは、ぜひTVerでチェックしてほしい。
「呪いの相手」に夫の名！？
人間の暗い情念が渦巻く「縁切りスポット」のリアル
