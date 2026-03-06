キャラクターグッズ通販などを手がけるインペリアル・エンタープライズ（東京都荒川区）は、漫画「頭文字（イニシャル）D」デザインの「頭文字D PCリュック」を2026年3月中旬に発売する。それに先だち、直販サイト「PREMICOオンラインショップ」で予約受付を行っている。

右側面ポケットのファスナーを開くと「藤原とうふ店（自家用）」ロゴ

同作の主人公「藤原拓海」の愛車「ハチロク」をイメージした白と黒の"パンダカラー"を採用。内生地には作中のバトルシーンをコラージュしたカーボン調プリントを施す。

スマートなフォルムながらA4サイズのファイルが入る。メインルームには16型のノートPC（パソコン）が収納可能なクッション付きのポケットを備える。小物を収納しやすいファスナー付きのメッシュポケットも装備する。

前面には出し入れの多い小物などを入れられる2つのファスナーポケットを配する。表地にははっ水加工を施しているほか、左側面の下部には同作のメタルロゴをあしらう。両側面には、ペットボトルや折りたたみ傘などが入れられるオープンポケットを備える。

背面および肩ベルトの裏側はメッシュ仕様で、クッション性と通気性を両立。肩への負担と蒸れを抑える。背面には貴重品を収めるのに便利なセキュリティポケットも装備している。

右側面のポケットは容量拡張ファスナーがあり、ファスナーを開くと「藤原とうふ店（自家用）」のロゴが現れる。

価格は2万5080円（税込）。