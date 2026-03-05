柳俊太郎・作間龍斗、渋川清彦、田中直樹が出演 ドラマ「月夜行路」追加キャスト発表
柳俊太郎、ACEes作間龍斗・渋川清彦、田中直樹（C）日本テレビ
柳俊太郎、作間龍斗(ACEes)、渋川清彦、田中直樹が、４月８日にスタートする水曜よる10時放送の新ドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」（日本テレビ）に出演が決定した。
４月８日にスタートする水曜よる10時放送の新ドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」。文学オタクのバーのママ・ルナを演じる波瑠、家庭に居場所のない主婦・涼子を演じる麻生久美子に続き、２人を取り巻く男性キャストに、柳俊太郎、作間龍斗(ACEes)・渋川清彦、田中直樹の出演が決定した。
仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。４５歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、２０年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが…そこで待ち受けていたのは―――まさかの殺人事件！
夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく。
謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる！あの日の葛藤、選択、後悔…人生を振り返って今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる笑って泣ける【痛快文学ロードミステリー】。
柳俊太郎は、野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生であり、大阪府警の刑事として主演の二人と共に事件解決に奔走する田村徹矢を演じる。
作間龍斗(ACEes)は、沢辻涼子（麻生久美子）の20 年以上前の元カレで、主人公たちが大阪で探して回る謎に満ちた人物・佐藤和人を演じる。
渋川清彦は、大阪府警で田村のバディとして活躍する心優しき先輩刑事・小湊弘樹を演じる。
田中直樹は、仕事一筋で家庭を顧みない沢辻涼子（麻生久美子）の夫・沢辻菊雄を演じる。「日テレドラマ」公式YouTube では、現在、主演の波瑠、麻生久美子、新キャスト４人が出演するドラマの本編映像を初公開。