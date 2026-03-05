セリアがついにやってくれた〜！「丸みのある部分に使いやすい」ありそうでなかった挟めるフック
商品情報
商品名：丸パイプ用はさんで取り付けフック
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：
【縦使用時】W21×D67×H61mm
【横使用時】W61×D67×H35mm
耐荷重（約）：
【縦使用時】300g
【横使用時】500g
販売ショップ：セリア
JANコード：4905687364222
念願のパイプに取り付けられるタイプ！セリアの『丸パイプ用はさんで取り付けフック』
セリアといえば、人気なのが挟んで取り付けられるフックシリーズ。挟むようにして取り付けるだけで、フックやクリップを設置できるという画期的なアイテムで便利だと話題になりました。
ただ、これまで登場したアイテムは、棚板やテーブルなど平らな場所に取り付けられるものがほとんど。ポールなどにも取り付けられるものがあればいいな…と思っていたところ、ついに発見しました！
それが、この『丸パイプ用はさんで取り付けフック』という商品。筆者が訪れたセリアの店舗では、収納グッズ売り場に陳列されていました。
丸パイプに挟める、珍しいタイプのフックです。
アームが湾曲しているのが使いやすさのポイント。
ハンガーラックやメタルラックなど、丸みのあるパイプに取り付けやすくなっています。
ネジで固定する仕組みなので簡単に取り付けることができます。
粘着テープや穴を開けるタイプのものと違って、跡残りを心配せずに使えます。
使用方法は、まずネジを緩めてパイプなどを挟み、しっかりとネジを締めて固定します。
パイプのサイズに合わせて設置できるので、ぐらつかずにがっしりと固定できました！
フックを本体の突起に引っ掛けて固定すれば完成です。
ちなみに、横方向で使用した際の耐荷重は約500gとなっています。
縦でも横でも使える◎2個使えばさらに利便性アップ！
横だけでなく縦でも使用できるのが、このアイテムの良いところ。
縦使用時の耐荷重は約300gです。軽めのバッグや帽子、ヘッドホンなどを掛けるのに良さそうです。
単体使いはもちろん、2個用意して間に突っ張り棒などを渡せば、目隠しカーテンを吊るすのにも便利です。
今回は、セリアの『丸パイプ用はさんで取り付けフック』をご紹介しました。
何かと使い勝手が良く、家中で大活躍してくれること間違いなし！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。