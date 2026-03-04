この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山が、「vポイントpayの残高有効期限がおかしいwww」と題した動画を公開した。動画では、スマートフォン決済アプリ「VポイントPay」において、ユーザーの意図しない形で残高が失効してしまう「有効期限」の仕組みと、その回避策について詳細な解説が行われた。



動画の冒頭、ネコ山は視聴者から寄せられた「解約手続き完了のお知らせ」に関するメッセージを紹介した。投稿者によると、特に解約した覚えがないにもかかわらず残高がゼロになり、利用明細には「退会益出金」として残高が引き落とされていたという。これは、VポイントPayの残高有効期限切れによる自動解約が原因であった。



ネコ山は、現在開催中の「Visa割」キャンペーンなどでVポイントPayを利用するユーザーが増えている現状に触れつつ、公式サイトの「よくあるご質問」を参照してそのルールを紐解いた。公式情報によると、VポイントPayの残高有効期限は「アプリの初回登録から5年間」であり、アプリホーム画面のカード番号アイコンをタップすることで確認できる「カードの有効期限（月/年）」と連動している。



問題となるのは、その更新条件の複雑さだ。有効期限は自動的に更新されるが、その条件として「有効期限月を含む12ヶ月前から有効期限前月の25日までに利用もしくはチャージしていること」が定められている。ネコ山はこれを「分かりにくい」と指摘する。つまり、有効期限が来る「直前の約1年間」に利用実績がなければ、それ以前にどれだけ頻繁に使ったりチャージしたりしていても、期限到来とともに残高が失効してしまうのである。



動画内でネコ山は、自身のカード有効期限である「2031年2月」を例に挙げ、その更新判定期間となる「2030年2月1日から2031年1月25日（※動画内の計算ツールによる目安）」の間に利用が必要だと説明。「この短い期間に使わなきゃいけない」と強調し、カレンダーに登録するなどして失効を防ぐよう呼びかけた。



「タイミングも悪かった」とネコ山が語るように、キャンペーン等で久しぶりにアプリを利用したユーザーなどがこの「5年ルール」の罠に陥りやすい。ネコ山は、改めて自身のアプリで有効期限を確認し、適切な時期に利用することで資産を守るよう促して動画を締めくくった。