相模原vs群馬 スタメン発表
[3.4 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第1節](ギオンス)
※18:30開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 22 杉本大地
DF 2 綿引康
DF 5 加藤大育
DF 18 三鬼海
DF 37 山内琳太郎
MF 10 中山陸
MF 15 前田泰良
MF 17 竹内崇人
MF 23 田鎖勇作
MF 24 杉本蓮
FW 14 安藤翼
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 16 高野遼
DF 19 沖田空
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 8 神戸康輔
FW 7 棚橋尭士
FW 9 佐々木快
FW 11 武藤雄樹
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 14 菊地健太
DF 25 中野力瑠
DF 43 野瀬翔也
MF 2 田頭亮太
MF 4 玉城大志
MF 11 加々美登生
MF 20 下川太陽
MF 37 瀬畠義成
MF 38 小西宏登
FW 17 百田真登
控え
GK 16 志賀一允
DF 3 大畑隆也
DF 22 貫真郷
MF 6 米原秀亮
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 97 ソン・ミンソッ
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
監督
沖田優
