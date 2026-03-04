[3.4 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第1節](ギオンス)

※18:30開始

主審:本多文哉

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 22 杉本大地

DF 2 綿引康

DF 5 加藤大育

DF 18 三鬼海

DF 37 山内琳太郎

MF 10 中山陸

MF 15 前田泰良

MF 17 竹内崇人

MF 23 田鎖勇作

MF 24 杉本蓮

FW 14 安藤翼

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 16 高野遼

DF 19 沖田空

MF 4 島川俊郎

MF 6 徳永裕大

MF 8 神戸康輔

FW 7 棚橋尭士

FW 9 佐々木快

FW 11 武藤雄樹

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 14 菊地健太

DF 25 中野力瑠

DF 43 野瀬翔也

MF 2 田頭亮太

MF 4 玉城大志

MF 11 加々美登生

MF 20 下川太陽

MF 37 瀬畠義成

MF 38 小西宏登

FW 17 百田真登

控え

GK 16 志賀一允

DF 3 大畑隆也

DF 22 貫真郷

MF 6 米原秀亮

MF 7 西村恭史

MF 8 神垣陸

MF 97 ソン・ミンソッ

FW 29 松本皐誠

FW 69 出間思努

監督

沖田優