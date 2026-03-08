【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『機転を利かせられるかが大事な時です』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の状況をかなり観察できれば、自分が何をすればみんなの隙間に入り込めるかがわかります。頭を柔らかくして、普段の行動を見直してみると良いでしょう。仕事や公の場では褒めて欲しそうな感じや認めて欲しそうなアピールをしない方が、そもそもの良さが伝わりやすいです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手に従って行くようにします。そうすることで、相手に恋人などがいる場合は進展が難しいですが、想いは伝わるでしょう。フリーの場合は頼ってもらいやすくなります。シングルの方は、人間力のレベルが高い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の良さをもっと見せたい時です。
｜時期｜
3月9日 スタート ／ 3月12日 周囲の人を遠ざける
｜ラッキーアイテム｜
カイロ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞