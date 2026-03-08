【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2026年3月9日〜3月15日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年3月2日〜3月8日｜総合運＆恋愛運TOP３

『機転を利かせられるかが大事な時です』


｜総合運｜　★★★☆☆


周囲の状況をかなり観察できれば、自分が何をすればみんなの隙間に入り込めるかがわかります。頭を柔らかくして、普段の行動を見直してみると良いでしょう。仕事や公の場では褒めて欲しそうな感じや認めて欲しそうなアピールをしない方が、そもそもの良さが伝わりやすいです。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


相手に従って行くようにします。そうすることで、相手に恋人などがいる場合は進展が難しいですが、想いは伝わるでしょう。フリーの場合は頼ってもらいやすくなります。シングルの方は、人間力のレベルが高い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の良さをもっと見せたい時です。

｜時期｜


3月9日　スタート　／　3月12日　周囲の人を遠ざける

｜ラッキーアイテム｜


カイロ

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞