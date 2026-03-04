声優・桂玲子さん死去 89歳 『サザエさん』初代イクラちゃん役
声優の桂玲子さんが2月22日に亡くなった。89歳。所属事務所の公式サイトで4日に発表された。
事務所の公式サイトでは「当組合所属俳優 桂玲子 令和8年2月22日(日)午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年89。通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました」と報告。
続けて「長年にわたり、俳優 桂玲子にご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。なお、ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と伝えた。
桂さんは、1937年生まれで、1971年放送のアニメ『サザエさん』でイクラ役（初代）のほか、かおりちゃん（初代）、リカ（初代）などを担当。そのほか、『カリメロ』プリシラ役、『タイムボカン』チョロ坊役、『ヤッターマン』オモッチャマ役などを担当していた。
現在、『サザエさん』のイクラ役は、声優の平井祥恵が担当しており、2025年6月に交代している。
■所属事務所よりコメント全文
当組合所属俳優 桂玲子
令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年89。
通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました。
長年にわたり、俳優 桂玲子にご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。
ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。
なお、ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
