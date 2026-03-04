〈「これは儲かるぞ！」三重県のヤバい島【売春島】取材してわかった「売春を名物にした4人の正体」〉から続く

「朝は釣り、夜は宴会で野球拳」

【衝撃グラビア】「なぜ服を脱ぐ」色気ただよう下着姿のコンパニオンも…ナゾの島『三重県・売春島』で働く女性たち【裏にはヤクザ…】

三重県志摩市の離島・渡鹿野島。なぜこの小さな島は“売春島”と呼ばれるまでになったのか。江戸期の風待ち港文化、予科練の記憶、そして4人の女性――断片をつなぐと、島の誕生までの歴史が浮かび上がる。

ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



「売春島」と呼ばれた渡鹿野島（写真：著者提供）

◆◆◆

売春でお駄賃をもらう女性たち

「でも船乗りにすれば、野菜だけでなく、『すまんけどなぁ、服も破れとるから縫ってくれんか？』『汚れた服が溜まっているから洗ってくれんか？』と。そうして縫い物や洗濯など身の回りの世話もしたという話だ。はたまた自分の相手（売春）もさせお駄賃をもらったと。それなら菜売りは女性がいい。ということで島の住民たちは多くの養女を受け入れた。その養女を菜売りの仕事に就けさせた。そうしたうまみの部分も生活の足しにしながら生きてきた歴史がある」

カネが介在していたかどうかはわからないが、女衒たちがしたように、娼婦は外部から連れてきた養女だったというのだ。

「だからね、もともと渡鹿野に住んでいた人たち以外に、菜売りをさせるため養女にもらった人たちも多いし、その養女を気に入り船乗りたちが嫁にもらった。その船乗りが船を降りてこの島で生活するようになったという人もいるし。だから島にはいろんな出所の人たちが暮らしている。歴史を辿ればもともと島で暮らしていた家系は少ない。

土地にしても、昔はもっと狭かったんだから。いまでこそ海を埋め立ててこうして少しは広くなったけど。海岸線は100メートルほど奥まったところだったから。ほら、いまでも防波堤の名残があるでしょ？ 僕が幼かったころは、防波堤の前は海だからね。その昔はもっと後ろだったと聞いているし。

本来は小さな島だし、昔は人口が少なかったと思うのは、この島はね、離島だけにね、神様をよく祀っていたんだな。僕にね、この島は『神様の島だ』という観念ができたのは、『五社対人記録』という大昔の文献があって、その記録書によれば当時の天皇との結びつきが書かれていた。故に渡鹿野の神社の登記は御領地になっている。御領地といえば天皇家の持ち物。調べると4か所ほどあった。だからその4か所では神様を祀っていたんだな、と。

いまはもうほとんど払い下げになっていて、残るは1軒だけ。おそらく天皇家とつながっていた証拠だと思うんだけど、5世紀のころかな、反正天皇という方が都での病気の蔓延を案じてオノゴロ島の神様を訪ねたら『ちゃんと神様を祀っていない』というお告げが出た、と。そのオノゴロ島が渡鹿野島になっているわけだよね」

朝は釣り、夜は宴会で野球拳

「江戸時代の記録によれば、当時の人口は300人ほど。つまり江戸時代になり海上交通が盛んになり人口が増え、しかも渡鹿野で半農半漁で生活していた人たちに菜売りでうまみが生じた、と。

そういう歴史的背景から昭和に至り1958年、売春防止法が完全施行され、その影響でそのあとには旅館が残ったんですよ。僕の記憶では当時、『大阪屋』や『水光館』という古い旅館があってね、夜になればお客さんたちが宴会をする。すると置屋から女の子を呼んで芸者遊びをした。

だから僕が中学生のころは芸者遊びが盛んだった記憶がある。夜になれば野球拳をしている声が聞こえてくる。それを『煩いなぁ』と思いながらも勉強をやめてのぞいていたんだ」

文献によれば、周辺にあった船宿や置屋の数は、最盛期の幕末で80軒、遊女の数は500人以上いたそうだ。渡鹿野島には遊廓が9軒あり、遊女は21人だったと記されていた。三橋さんが続ける。

「またそのころは魚釣りが盛んだった。ウチの親父は八百屋をしていたけど釣り船を出したほうがお金になる時代だった。そうした釣り客も、夜は宴会で野球拳。そして朝になると釣りに出かけた。

では、なぜ何もないこの島に客が来たかといえば、実はね、終戦間近の1944年ごろ、香良洲（三重県一志郡香良洲町、現・津市）に航空隊があった。

そこには予科練が駐屯していたんですよ。で、その予科練を渡鹿野に分屯させ的矢湾沿いに潜水艦などを隠すための避難壕をあちこちに掘らせた。特攻のできるふたり乗りの回天のような、ね。

そうした仕事を予科練がするなか、この渡鹿野に500人ぐらいが泊まった。それもいまでいう民泊をさせた。

やがて終戦を迎え、500人の予科練たちは実家に戻り全国に散り散りになった。だから渡鹿野が釣りはもちろん、売春も盛んなことは予科練たちが知っているわけよ。そのため、戦後、その予科練たちが当時を懐かしみ再び島に遊びに来ることが頻繁にあった。

予科練たちはもちろん友だちを連れてくる。そうした口コミもあって売春の話が広まったんですよ。ただし、幼いころは売春があるなんてことはまったく知らなかった。置屋があり芸者を派遣していただけで」

「売春島」が生まれた背景

島が売春島として流布された背景には、そうして遊女たちと遊んだ予科練たちの口コミがあったのだ。他に赤線、青線地帯はあったにしても、解放感がある離島での売春行為に魅せられて、男たちはよりいっそう劣情したに違いない。

「置屋は、その4人が来る前からあったのですか」

「ありました。置屋は江戸時代からずっとあったんです。でも昔は芸妓を置いていた芸妓置屋なんです。いまのように寝転ぶ（夜の相手をする）芸妓だったかは定かではありません。実体験として知っているのは芸者遊びをしていたこと。笛や太鼓を『チンチン、ドンドン』と鳴らして宴会を盛り上げる。その名残として実際、使わなくなった楽器をもらったこともあるよね」

三橋さんの話を、2010年に渡鹿野区より発行された『渡鹿野郷土史』などの文献で裏取りした上でまとめると、次の事実が浮かび上がった。

・江戸時代、はしりがねは渡鹿野島だけでなく的矢や安乗（志摩市阿児町安乗）といった志摩半島の各所に存在していた。

・スナックを隠れ蓑とした置屋は、対岸の鵜方から移住した四国や九州出身の4人の女からはじまった。置屋は江戸時代からあったが、その4人が移り住む以前は芸妓置屋だった。

・置屋文化ははしりがねをルーツとし、渡鹿野では菜売りと呼ばれていた。その菜売り文化は四国の豊島にもあった。芸妓置屋の時代は養女を受け入れ、その養女が船乗りの相手の売春役としてあてがわれていた。

・昭和初期には6軒の芸妓置屋があった。

・1944年ごろには500人の予科練生が渡鹿野島に駐屯した。終戦後、その予科練生たちが方々に散らばり、口コミで売春島としてのこの島の噂が広まった。

売春島の歴史は「2つ」に分けられる

以上の点を踏まえると、この島の売春の歴史には、江戸時代から続く芸妓置屋が第1期だとすれば、1965年以降、4人が移り住んで売春置屋が盛んになった第2期がある構図が見えてきた。

1958年に売春防止法が完全施行され、広島県豊田郡木江町（現・大崎上島町）や豊町（現・呉市）の港で、はしりがねと同義語である、沖に停泊する船員を相手にする「おちょろの妖」や女を運ぶ小舟「おちょろ舟」が姿を消した、という記述もあったことから、売春防止法以降は徐々に芸妓たちが姿を消し、売春不毛の空白期間を経て、それと入れ替わるように1965年ごろ、4人の女が移り住みスナック形式の置屋をはじめたことになる。

（高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））