»¨»ï¡ØESSE¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤Î·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¡ØESSE¡Ù4·î¹æÉ½»æ¡Êº´µ×´ÖÂç²ð¡Ë②ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¦Ãæ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡ÙÍ½¹ð
¢£½ÕÁ´³«¡ªº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡ØESSE¡ÙÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì
º´µ×´Ö¤Ï¡¢3·î2ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØESSE¡Ù4·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£Çò¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¥ª¥êー¥Ö¥°¥êー¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¡¢À¸À®¤ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Áõ¤¤¤ÇÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥´ー¥ë¥É¤Î¥Á¥§ー¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥Ô¥¢¥¹¤ÇÈà¤é¤·¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¤»¶¤ëÃæ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëº´µ×´Ö¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¿§¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½Õ¤é¤·¤¤1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Öºù¤ÎÍÅÀº¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¤ª´é～¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿´¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¡Ê3·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¡£¡È½Õ¤Î¤ª²Ö¸«¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£