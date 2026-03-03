パソコンおよびモバイル関連の周辺機器などを扱うエレコム（大阪市）は、モバイルバッテリー「DE-C86-10000」など2モデルを、2026年3月上旬から順次発売する。

容量5000mAhモデルも順次登場予定

安全性の向上を図り、持ち運びもしやすい長寿命のモバイルバッテリーとして「半固体電池」を同社では初採用したという。

液漏れのリスクを低減するため電解液をゲル化し、発火事故の一因とされる可燃性有機電解液の使用量を削減。内部短絡（ショート）時の可燃性ガスの発生や放出を抑えて安全性を高めた。

「Health Monitor」機能を新搭載。充放電の回数から電池の健康状態を自動で診断し、LEDの色で表示する。買い替えおよび点検の目安として活用できる。LEDパネルではバッテリー残量が1％単位で確認できる。

電解液がゲル状のため化学的な安定性が高まり、従来の約4倍となる約2000回の電池寿命を実現した。また、充放電範囲はマイナス15度〜プラス45度まで対応し、猛暑や極寒の土地でも安心して使用できる。

過充電/過放電、過電流防止、短絡保護、温度検知の5つの保護機能を備えた回路設計。加えて通電時に温度を監視・制御し、使用機器を守る「Thermal Protection」機能を搭載する。

バッテリー容量は1万mAh（5000mAh×2）。入力ポートはUSB Type-C×2、出力ポートはUSB Type-C×2、同Type-A×1。USB Type-C to Cケーブル（約0.1メートル長）、絶縁シールが付属する。

カラーはブラック、ブルー、ピンク、ホワイトの4色。

市場想定価格は8480円（税込）。

このほか、容量5000mAhのモデル（型番未定）を春ごろ発売する。カラーはブラック、ホワイトの2色で、市場想定価格は6280円（同）。