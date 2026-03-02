【USJ】「マリオカート」新作グッズがどっさり登場！ミニカー&フィギュアセットやマフラータオル、Tシャツなど
【USJ：「マリオカート」新作グッズ】 価格：1,200円～
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、スーパー・ニンテンドー・ワールドの「マリオカート」新作グッズを発売した。価格はコレクタブルキーチェーンが1,200円など。
USJのオンラインストアページが更新され、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品ラインナップが追加されている。
今回は「マリオカート」のグッズが多数登場。マリオ、クッパなどのキャラクターや、スーパースター、トゲゾーこうらといったアイテムをモチーフにした商品が用意されている。
オンラインストアでの商品購入には一部パーク来場登録が必要なものがあり、購入数の制限が設けられているので注意してほしい。
□USJオンラインストア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のページ【USJ「マリオカート」新作グッズ（一部）】
クッパ キーチェーン 1,900円
コレクタブルキーチェーン（全9種） 1,200円
チョコクランチ 1,900円
マフラータオル 2,400円
マリオ/キラー ミニカー＆フィギュアセット 2,500円
Tシャツ 4,500円
バケットハット 4,800円
(C) Nintendo