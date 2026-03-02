ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、スーパー・ニンテンドー・ワールドの「マリオカート」新作グッズを発売した。価格はコレクタブルキーチェーンが1,200円など。

USJのオンラインストアページが更新され、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品ラインナップが追加されている。

今回は「マリオカート」のグッズが多数登場。マリオ、クッパなどのキャラクターや、スーパースター、トゲゾーこうらといったアイテムをモチーフにした商品が用意されている。

オンラインストアでの商品購入には一部パーク来場登録が必要なものがあり、購入数の制限が設けられているので注意してほしい。

クッパ キーチェーン 1,900円

コレクタブルキーチェーン（全9種） 1,200円

チョコクランチ 1,900円

マフラータオル 2,400円

マリオ/キラー ミニカー＆フィギュアセット 2,500円

Tシャツ 4,500円

バケットハット 4,800円

