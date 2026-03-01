今日の仕事から実践できる！交渉を成功させる心理テクニックとは？【ヤバい心理学】

今日の仕事から実践できる！交渉を成功させる心理テクニックとは？

注文を取るためにはとにかく回数を重ねること

たくさんの注文を取り、営業の成果を挙げたいのならば顧客との信頼関係を築くことが重要です。そのためにオススメしたいのが、顧客と会う回数を増やすことです。

人間には数多く顔を合わせていると、親密さが増していくという心理があります。これを「熟知性の原則」と言います。ここで重要なのは、会っている時間よりも回数を重視するということです。

例えば、月に１回会って１時間話をしてくいく営業マンよりも、週に１回訪問して15分ずつ話をしていく営業マンのほうが、親密さは増していくのです。

もちろん、先方の迷惑にならない程度にというのが前提ですが、どうしても注文を取りたいという顧客があるなら、できるだけ頻繁に会いに行くようにするといいでしょう。そのときに、新製品の情報や相手が必要としている資料を持っていくなどすれば喜ばれること間違いなしです。

また、人間は同じことを何度も耳にすると、それに思い入れを持つようになるという心理もあります。これを利用して、訪問するたびに自社の製品のメリットなどをそれとなくアピールするのも有効な手段です。

