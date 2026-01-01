沖縄の夜遊びスポットとして知られる「epica OKINAWA」で、毎週日曜の新パーティー「SUNDAY EXTREME by epica」が始動します。

初回開催日は2026年2月22日で、女性は入場無料に加えて3ドリンク付きという特典設計です。

スペシャルゲストには、全国クラブツアー中のフィメールラッパー「MaRI」が登場します！

エピカ・沖縄「SUNDAY EXTREME by epica」

初回開催日：2026年2月22日（日）開場時間：21:00会場：epica OKINAWA（沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F）開催頻度：毎週日曜日女性料金：入場無料（3ドリンク付き）

epica OKINAWAは、那覇市松山エリアに位置する沖縄最大級のエンターテイメントスペースです。

ガラスシャンデリアが映えるフラッシーな空間演出とDJセッションを軸に、ナイトクラブとして高い認知を持つ会場です。

今回の「SUNDAY EXTREME by epica」は、その空間にヒップホップのライブ感を重ねた日曜定期イベントとしてスタートします。

日曜レギュラー開催のイベント構成

女性特典：入場料0円＋3ドリンク開場時間：21:00初回開催日：2026年2月22日（日）

イベントは毎週日曜に固定開催されるため、沖縄滞在の日程に組み込みやすいのが特徴です。

フライヤーでも「OPEN 9PM」「女性完全入場無料＋3ドリンク付き」が前面に打ち出され、参加ハードルを下げた設計になっています。

週末終盤でもしっかり遊べる導線が用意されている点は、観光客にも地元層にもうれしいポイントです！

SP GUEST LIVE「MaRI」

ブレイク楽曲リリース年：2021年1st EPリリース時期：2023年4月出演形態：SP GUEST LIVE

MaRIはブラジルにルーツを持つ岐阜県出身のフィメールラッパーです。

2021年の「BUM BUM」でクラブシーンの注目を集め、以降はAK-69やYellow Bucksらとの客演でも存在感を広げています。

ボックスブレイズとエッジの効いたスタイリングが映えるビジュアルも、ライブ前から会場の熱量を押し上げる要素になりそうです。

新EP『Trophy Bitch』とツアーの現在地

EP配信開始日：2025年10月15日（水）EP収録曲数：5曲ツアー表記：CLUB TOUR 2025-2026

今回の出演は、2025年10月リリースの新EP『Trophy Bitch』を携えた全国クラブツアーの流れに位置づけられています。

ジャケットはコバルトブルーを基調にした強いコントラストで、作品全体のボールドな世界観を視覚的に伝えるデザインです。

音源の最新モードと現場のパフォーマンスが同時に楽しめるタイミングになっています。

Supported by HABUSHキャンペーン

キャンペーン期間：2026年2月10日〜2月28日来場者特典：HABUSH1杯チケット配布VIP特典条件：1:00以降VIPテーブル2時間予約

会場ではAwichプロデュースの「HABUSH」と連動したキャンペーンも同時展開されています。

来場者全員へのショット提供に加え、深夜帯のVIP利用者向けにボトル特典を設定し、滞在スタイルに応じた楽しみ方を作っている構成です。

パーティー導線とドリンク体験を一体化した企画として、イベント全体の満足度向上につながる運用になっています☆

「SUNDAY EXTREME by epica」は、女性特典の明確さとゲストラインナップの強さで、日曜ナイトの新定番を狙うイベントです。

観光で沖縄に入る人はもちろん、地元でクラブカルチャーを追う人にとってもチェック価値の高い一夜になります。

ライブ、DJ、ドリンク施策が同時に回る設計だからこそ、週末の締めを華やかに過ごしたい時に選びやすい内容です。

【女性無料3ドリンクで日曜クラブを満喫！

エピカ・沖縄「SUNDAY EXTREME by epica」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「SUNDAY EXTREME by epica」の初回開催日はいつですか？

2026年2月22日（日）に開催されます。

Q. 女性向けの入場特典はありますか？

女性は入場無料で3ドリンク付きです。

Q. 開場時間は何時ですか？

21:00オープンです。

Q. HABUSHキャンペーンはいつまで実施されますか？

2026年2月10日から2月28日まで実施されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 女性無料3ドリンクで日曜クラブを満喫！エピカ・沖縄「SUNDAY EXTREME by epica」 appeared first on Dtimes.