[2.28 ラ・リーガ第26節](カンプ・ノウ)

※24:15開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 20 ダニ・オルモ

MF 22 マルク・ベルナル

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 ラミネ・ヤマル

FW 11 ラフィーニャ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 33 Eder Aller

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 4 ロナルド・アラウホ

MF 8 ペドリ

MF 17 マルク・カサド

MF 43 Tomás Marqués

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 19 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

[ビジャレアル]

先発

GK 1 ルイス・ジュニオール

DF 6 パウ・ナバロ

DF 12 レナト・ベイガ

DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ

DF 23 セルジ・カルドナ

MF 14 サンティ・コメサニャ

MF 18 パプ・ゲイェ

MF 19 ニコラ・ペペ

MF 20 アルベルト・モレイロ

FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ

FW 22 アジョセ・ペレス

控え

GK 25 アルナウ・テナス

DF 3 A. Freeman

DF 4 ラファ・マリン

DF 24 アルフォンソ・ペドラサ

MF 10 ダニエル・パレホ

MF 16 トーマス・パーティ

FW 11 アルフォンソ・ゴンサレス

FW 17 テイジョン・ブキャナン

FW 21 タニ・オルワセイ

監督

マルセリーノ・ガルシア・トラル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります