バルセロナvsビジャレアル スタメン発表
[2.28 ラ・リーガ第26節](カンプ・ノウ)
※24:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 ラミネ・ヤマル
FW 11 ラフィーニャ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 33 Eder Aller
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
MF 8 ペドリ
MF 17 マルク・カサド
MF 43 Tomás Marqués
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[ビジャレアル]
先発
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 6 パウ・ナバロ
DF 12 レナト・ベイガ
DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 18 パプ・ゲイェ
MF 19 ニコラ・ペペ
MF 20 アルベルト・モレイロ
FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ
FW 22 アジョセ・ペレス
控え
GK 25 アルナウ・テナス
DF 3 A. Freeman
DF 4 ラファ・マリン
DF 24 アルフォンソ・ペドラサ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 16 トーマス・パーティ
FW 11 アルフォンソ・ゴンサレス
FW 17 テイジョン・ブキャナン
FW 21 タニ・オルワセイ
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります