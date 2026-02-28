マイケル・コース日本限定♡春色ラッキーチャームカプセル登場
この春、マイケル・コースから日本限定「ラッキーチャームカプセル」が登場♡爽やかなレモンとやわらかなライトブーケの2色で展開される特別なコレクションは、持つだけで気分まで明るくなるラインナップ。華やかさと実用性を兼ね備えたバッグやスモールレザーグッズが、新生活やラッキーデーに寄り添います。
春色が映えるLAILAバッグ
LAILA クロスボディ エクストラスモール ウィズ チャーム
価格：42,900円(税込)
人気ハンドバッグ「LAILA（レイラ）」からは、クロスボディエクストラスモールウィズチャームが登場。カラーは日本限定のレモンとライトブーケの2色展開です。
華やかなフラワーチャーム付きで、取り外し可能なショルダーストラップを備えた実用的な仕様。
コンパクトなエクストラスモールサイズながら、コーディネートのアクセントになる存在感が魅力です。春のお出かけやきれいめスタイルにもぴったりの一点。
HEAVEN Japanがあべのハルカスに登場！適正下着®体験ポップアップ開催
選べる3型スモールレザー
多様化する支払いスタイルに応えるスモールレザーグッズも充実。すべてレモンとライトブーケの2色展開です。
BRYANTトライフォールドウォレットミディアム
価格：27,500円(税込)
コンパクトながら収納力のある三つ折りタイプで、日常使いに最適。
JETSETコインウォレットミディアム
価格：30,800円(税込)
がま口タイプで中身が見やすく、機能性と華やかさを両立。
JETSETカードケースリストレットスモール
価格：17,600円(税込)
リストレット付きで身軽なお出かけに便利なコンパクトサイズ。
それぞれにハート、スター、フラワーのラッキーモチーフを配し、カラーブロック配色がアクセントに。持つたびにポジティブなムードを感じられるデザインです。
発売日＆展開情報
日本限定「ラッキーチャームカプセル」は、2月25日（水）より全国のマイケル・コースストアおよび公式オンラインストアにて発売スタート。
気分を明るく彩る華やかなカラーと洗練されたデザイン、そして使い勝手の良さを兼ね備えたラインナップは、日常をより上質にアップデートしてくれます。
春のラッキーアイテムに♡
新しい季節の始まりに、自分らしさを後押ししてくれるアイテムを迎えてみませんか。日本限定カラーのレモンとライトブーケは、装いに軽やかな華やぎを添えてくれる存在。バッグも小物も、毎日を少し特別にしてくれる一品です♡ラッキーデーや新生活のタイミングに、ぜひチェックしてみてください。