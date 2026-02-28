マイケル・コース日本限定♡春色ラッキーチャームカプセル登場

この春、マイケル・コースから日本限定「ラッキーチャームカプセル」が登場♡爽やかなレモンとやわらかなライトブーケの2色で展開される特別なコレクションは、持つだけで気分まで明るくなるラインナップ。華やかさと実用性を兼ね備えたバッグやスモールレザーグッズが、新生活やラッキーデーに寄り添います。

春色が映えるLAILAバッグ

LAILA クロスボディ エクストラスモール ウィズ チャーム

価格：42,900円(税込)

人気ハンドバッグ「LAILA（レイラ）」からは、クロスボディエクストラスモールウィズチャームが登場。カラーは日本限定のレモンとライトブーケの2色展開です。

華やかなフラワーチャーム付きで、取り外し可能なショルダーストラップを備えた実用的な仕様。

コンパクトなエクストラスモールサイズながら、コーディネートのアクセントになる存在感が魅力です。春のお出かけやきれいめスタイルにもぴったりの一点。

HEAVEN Japanがあべのハルカスに登場！適正下着®体験ポップアップ開催

選べる3型スモールレザー

多様化する支払いスタイルに応えるスモールレザーグッズも充実。すべてレモンとライトブーケの2色展開です。

BRYANTトライフォールドウォレットミディアム

価格：27,500円(税込)

コンパクトながら収納力のある三つ折りタイプで、日常使いに最適。

JETSETコインウォレットミディアム

価格：30,800円(税込)

がま口タイプで中身が見やすく、機能性と華やかさを両立。

JETSETカードケースリストレットスモール

価格：17,600円(税込)

リストレット付きで身軽なお出かけに便利なコンパクトサイズ。

それぞれにハート、スター、フラワーのラッキーモチーフを配し、カラーブロック配色がアクセントに。持つたびにポジティブなムードを感じられるデザインです。

発売日＆展開情報

日本限定「ラッキーチャームカプセル」は、2月25日（水）より全国のマイケル・コースストアおよび公式オンラインストアにて発売スタート。

気分を明るく彩る華やかなカラーと洗練されたデザイン、そして使い勝手の良さを兼ね備えたラインナップは、日常をより上質にアップデートしてくれます。

春のラッキーアイテムに♡

新しい季節の始まりに、自分らしさを後押ししてくれるアイテムを迎えてみませんか。日本限定カラーのレモンとライトブーケは、装いに軽やかな華やぎを添えてくれる存在。バッグも小物も、毎日を少し特別にしてくれる一品です♡ラッキーデーや新生活のタイミングに、ぜひチェックしてみてください。