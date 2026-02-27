Travis Japanが、4月15日に発売するニューシングル「陰ニモ日向ニモ」より、リード楽曲「陰ニモ日向ニモ」のライブパフォーマンス映像を公開した。

この映像は、現在開催中のツアー＜Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers＞の北海道公演にて披露されたもの。サビ部分のダンスはMV等ですでに公開されていたが、フルサイズでのパフォーマンス披露はこの北海道公演が初だという。

https://youtu.be/rQ5_cSaC5_s

「陰ニモ日向ニモ」は、メンバーの七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌に起用されている「表と裏」「白と黒」という逃れられない二面性と、愛ゆえに修羅場をも厭わない強い意志を描いており、静と動が混ざり合った独特な心理状態を、クールかつ高速なビートで表現した大人なセクシーさが際立つ1曲になっているとのことだ。

本楽曲は、4月15日のCDリリースに先駆け、2月16日より先行配信を開始している。

◾️シングル「陰ニモ日向ニモ」

2026年4月15日（水）リリース T盤 J盤 通常盤 FC盤 ▼先行配信「陰ニモ日向ニモ」

https://TravisJapan.lnk.to/kagenimohinatanimo

※テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』挿入歌

三方背ケース＋ステッカーシートA＋トレカ7枚セットA

Blu-ray／品番：UPCC-9021価格：1,980円（税込）

DVD／品番：UPCC-9022 価格：1,650円（税込）

