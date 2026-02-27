Travis Japan、開催中のツアーより新曲「陰ニモ日向ニモ」ライブ映像公開
Travis Japanが、4月15日に発売するニューシングル「陰ニモ日向ニモ」より、リード楽曲「陰ニモ日向ニモ」のライブパフォーマンス映像を公開した。
この映像は、現在開催中のツアー＜Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers＞の北海道公演にて披露されたもの。サビ部分のダンスはMV等ですでに公開されていたが、フルサイズでのパフォーマンス披露はこの北海道公演が初だという。
「陰ニモ日向ニモ」は、メンバーの七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌に起用されている「表と裏」「白と黒」という逃れられない二面性と、愛ゆえに修羅場をも厭わない強い意志を描いており、静と動が混ざり合った独特な心理状態を、クールかつ高速なビートで表現した大人なセクシーさが際立つ1曲になっているとのことだ。
本楽曲は、4月15日のCDリリースに先駆け、2月16日より先行配信を開始している。
◾️シングル「陰ニモ日向ニモ」
2026年4月15日（水）リリース
▼先行配信「陰ニモ日向ニモ」
https://TravisJapan.lnk.to/kagenimohinatanimo
※テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』挿入歌
○初回T盤（CD＋Blu-ray/CD+DVD）
三方背ケース＋ステッカーシートA＋トレカ7枚セットA
Blu-ray／品番：UPCC-9021価格：1,980円（税込）
DVD／品番：UPCC-9022 価格：1,650円（税込）
＜Disc1（CD）＞
01.陰ニモ日向ニモ
02.Dance With Me 〜Lesson 2〜
＜Disc2（Blu-ray / DVD）＞
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・陰ニモ日向ニモ -Behind the scenes-
・TJ Cam ~MV撮影Vlog~
＜グッズ＞
・ステッカーシートA &トレカ7枚セットA
○初回J盤（CD＋Blu-ray/CD+DVD）
三方背ケース＋ステッカーシートB＋トレカ7枚セットB
Blu-ray／品番：UPCC-9023 価格：1,980円（税込）
DVD／品番：UPCC-9024 価格：1,650円（税込）
＜Disc1（CD）＞
01.陰ニモ日向ニモ
02.君がいるだけで
＜Disc2（Blu-ray / DVD）＞
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・陰ニモ日向ニモ -Dance Performance Video-
・Dance Performance Video -Behind the scenes-
＜グッズ＞
・ステッカーシートB &トレカ7枚セットB
○通常盤（初回・通常プレス／CD only）
スリーブケース ※初回プレスのみ
CD／品番：UPCC-9025 価格：1,320円（税込）
＜Disc1（CD）＞
01.陰ニモ日向ニモ
02.As We Are
03.On My Road
○FC限定盤（CD＋Blu-ray/CD＋DVD）
三方背ケース＋フォトブック
Blu-ray／品番：PROJ-5919 価格：4,180円（税込）
DVD／品番：PROJ-5920 価格：3,850円（税込）
＜Disc1（CD）＞
01.陰ニモ日向ニモ
＜Disc2（Blu-ray / DVD）＞
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・PTJG 〜トラジャ完璧王決定戦！〜
＜グッズ＞
フォトブック
FC限定盤オーダー受付期間：2026年4月1日（水）23:59まで
※ご注文受付期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。
◾️＜Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers＞
※全公演SOLD OUT
【神奈川県】横浜アリーナ
2026.01.04（日） 18:00
2026.01.05（月） 18:00
2026.01.06（火） 13:30/18:00
2026.01.07（水） 13:30/18:00
【福井県】サンドーム福井
2026.02.07（土） 12:30/17:00
2026.02.08（日） 13:00
【北海道】北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
2026.02.21（土） 13:00/17:30
2026.02.22（日） 13:30
【愛知県】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
2026.03.11（水） 13:30/ 18:00
2026.03.12（木） 13:30/18:00
[大阪府] 大阪城ホール
2026.03.27（金） 18:00
2026.03.28（土） 13:00/17:30
【静岡県】エコパアリーナ
2026.04.25（土） 13:00/17:30
2026.04.26（日） 15:00
[福岡県] マリンメッセ福岡A館
2026.05.05（火・祝）18:00
2026.05.06（水・祝）13:00/17:30
[千葉県] ららアリーナ 東京ベイ
2026.05.22（金） 18:00
2026.05.23（土） 13:00/17:30
2026.05.24（日） 13:00/17:30