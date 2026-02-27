2月25日、9人組アイドルグループ・Snow Manの宮舘涼太と、日本テレビのアナウンサー・黒田みゆの交際が『女性セブンプラス』で報じられた。報道では、黒田アナが宮舘の自宅マンションを訪れる様子などが伝えられている。双方から明確な否定コメントは出ていない。宮舘といえば、グループ内でも“舘様”と呼ばれるロイヤルキャラクターで知られ、どこか浮世離れした佇まいが魅力とされてきた。

X上では、そうしたキャラクターとのギャップに戸惑う声が相次いでいる。

《あのキャラが面白いのは、彼が「私生活の匂いが一切しない、浮世離れしたプロの偶像」なことを我々が暗黙に了解してるから》

《もう白には二度と戻れない あんなに素敵に見えていたのにね、不思議》

《個人的には平成ジャニーズに多かったチャラチャラ遊んでる系の人の方がなんかダメージ少ないんだよね笑》

こうした反応について、芸能ジャーナリストは次のように語る。

「宮舘さんの“ロイヤルキャラ”は、徹底して私生活を感じさせないことによって成立してきました。王子様のような言動やふるまいは、ファンとの間で共有されるフィクション性があってこそ輝きます。今回の報道は、その虚構を一気に現実へと引き戻す力を持っていたと言えるでしょう」

宮舘は2023年5月12日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）内企画『それSnow Manだとおいくらですか？』で、カリスマホスト・ROLANDが手がける歌舞伎町のホストクラブ『THE CHIC』でホスト体験に挑戦。その際、「自分たちのファンの顔がよぎる」と語り、ホストなりきれなかった理由を明かしていた。この発言が記憶に残るファンも多い。

「当時は“ファン第一”の姿勢として好意的に受け止められました。それだけに、今回の熱愛報道を受けて、一部ファンが複雑な思いを抱くのも無理はありません。“舘様”というキャラクターが現実とどう折り合いをつけていくのか、今後の振る舞いが問われるでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

Snow Manは近年、個々の活動も活発で、グループとしての存在感を高めてきた。宮舘は4月スタートのドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）で主人公・時沢エータ役を務めることが発表されており、主題歌はSnow Manの新曲『SAVE YOUR HEART』に決定している。

「ドラマ主演と新曲発表という追い風のなかでの熱愛報道です。加えて、グループとしても転換期にあります。今年は目黒蓮さんがハリウッド作品『SHOGUN 将軍』への出演を控え、1月から海外撮影に専念し、Snow Manは8人での活動をしていく予定です。そうした状況下での報道だけに、ファンの不安が増幅しやすい側面もあります」（スポーツ紙記者）

宮舘が今後どのように“舘様”像を更新していくのか、その舵取りに注目が集まっている。