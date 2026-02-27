【パパは箱の中】ごはんもトイレも由美子を撫でるときも!?幼いころはこれが「普通」だと思っていたけど？誰にも話せない家族の闇【著者に聞く】
5歳の女の子・由美子が幼稚園で描いたパパの絵は、箱から手が出ている。友達に「由美子ちゃんのパパ、変なの！」と言われるけれど、パパはごはんもトイレも由美子を撫でるときも箱の中から。傍から見ると不気味な家庭の真実は？今回は、白泉社「kodomoe(コドモエ) web」で連載を終えた都会(@okameid)さんの漫画『箱の男』の制作について話を聞いた。
【漫画】『箱の男』を読む
■箱から出てこないパパ。見えないように静かにママに向かって親指を下げる
由美子のパパは、大きな箱の中に住んでいる。1カ所だけある穴から手を出して、ごはんを受け取り、排泄物をビニール袋に入れて差し出す。箱を住処にしている以外は、由美子の話を聞いてくれて、頭を撫でてくれる優しいパパだ。由美子が幼稚園で描いたパパの絵は、箱からにょきっと手が出ている。みんなは「気持ち悪い」「不気味」というけれど、それが由美子のパパだった。
由美子が5歳から7歳へ成長すると、家族で一度も出かけたことがないことに気づく。「パパが箱の中にいるから、どこにも行けないの？」由美子は、家がみんなと同じような「普通の家族ではない」ことに気づいていく。そして、この少しおかしい家族を必死に隠そうとする母親の姿が静かに描かれていく。
「箱の男」は、もともと都会さんがInstagramで個人連載していた作品だった。「当初は『一人暮らしの女性の家に、箱に入った男が宅急便で届く』という設定で描いていたのですが、途中で頓挫してしまい、現在はInstagramからも削除しています。それでも定期的に、『箱の話はどうなったの？』『最後まで描いてほしい』といったメッセージをさまざまな方からいただいていて、いつか形にしたいという思いはずっとありました。そんな折、kodomoeの編集さんとお話をしていた際にその話題になり、『やりましょう！』と盛り上がって。そこから一から設定を練り直し、本格的に制作がスタートしました」と制作の経緯を話す。
連載は、1話ごとに年齢が進む構成。「幼いころは『優しいパパが入ってる場所』だと信じていた箱が成長するにつれて、少しずつ違和感や疑問を抱かせる存在になっていく。そのグラデーションを大事に描きたいと思いました」と、都会さんは制作においてこだわったところを話す。特に「複数の人物の視点が入れ替わる構成だったので、『この状況でこのキャラは本当にこういう行動をとるか？』などキャラクターのブレを防ぐことには非常に気を配りました。また、人間が誰かにコントロールされていく過程や、共依存に陥っていく心理描写など、人の心の複雑で危うい部分をどう表現するかという点にも、最後まで悩み抜きながらこだわりました」
「なぜパパは箱の中で暮らしているのか？」という設定については、由美子の家族の核心部分だ。ラストについても、「概ねの方向性は決まっていましたが、制作を進める中で当初の想定からはだいぶ変化しました」と話すように、箱や家族にまつわる「見えていなかった真実」が少しずつ明らかになっていくにつれ、想像していなかった方向へ物語が進んでいく。
「読む人によって受け取り方が変わるような、そんな余白のある物語を目指しました。『これってどういうことなんだろう？』と、楽しく想像しながら読み進め、最後まで見届けていただけたら幸いです」と、都会さん。いびつな家族の見えない絆が少しずつ浮かんできて、「こんな形の愛もあるのか」と不思議な気持ちにさせられる。
取材協力：都会(@okameid)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
