このUSBメモリ、スマホとの相性良さそうです。見た目だけで理由わかる人〜？
見た目だけでわかった人も多いかも？
最近のスマホは軒並みUSB-C対応。USBの外付けストレージも利用しやすくなっていて、写真や動画、ちょっとしたデータの移動なども外部ストレージで行なえるようになりましたよね。便利便利。
そんな「スマホでちょっとしたデータを移動する時に便利では？」を狙ったUSBメモリがこちら。エレコムの「MF-SPU3」シリーズです。
超コンパクト＆薄型。スマホ利用に適した設計
特徴は何と言っても小指の先サイズのコンパクト＆薄型デザイン。
また、USB-C接続となっているので、スマホやタブレット、PC間でデータを移動したい場合などにも使いやすい仕様ですね。
容量は32GB〜256GBまで4ラインナップがあり、転送速度は読み込み時で最大150MB/s（32MBモデルのみ120MB/s）。SSDには及びませんけどUSBメモリの中では高速です。
そして偉いのが、スマホ利用シーンを考慮してデザインされているところ。つまり…
スマホケースを付けたままでもOK。
全部のケースでというわけではないと思いますが、本体自体が細身＆端子部の根本にちょっとした「段」が設けられているので、スマホケースを装着したままでも利用できるとしています。
本体にストラップホールも備わってるし、これ用途によってはかなり便利な選択肢なのでは？
容量単価や速度面はSSDの方がもちろん良いんだけど、コンパクトさや使い勝手重視しつつデータは外部に保存したいという方どうでしょうか？ デザインもカッコですし！
Source: エレコム