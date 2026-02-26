キタニタツヤ feat. BABYMETAL『Venue101』でコラボ曲を世界初パフォーマンス！新体制Aぇ! groupも登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『Venue101』#106が、2月28日23時からNHK総合で放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Aぇ! group 「Again」

キタニタツヤ feat. BABYMETAL 「かすかなはな」

syudou 「暴露」

STARGLOW 「Star Wish」

※アーティスト名五十音順

■新体制Aぇ! groupが『Venue101』生放送に初登場

新体制として始動したAぇ! group が、『Venue101』生放送に初登場。今回フォーカスを当てるのは、彼らが力を入れている活動のひとつ「動画コンテンツ」。バラエティ要素をふんだんに盛り込んだ企画で大きな人気を博しているが、メンバー本人たちは、もっとバラエティ能力を鍛えたい模様。

そこで今回は、自らも動画コンテンツで人気チャンネルを持つ『Venue101』のMC・濱家隆一に、動画企画の相談をすることに。はたしてメンバーたちは良い企画を生み出せるのか。

さらに、新体制として初となるアルバムから、未来への決意表明のメッセージが込められた楽曲「Again」を披露する。

■キタニタツヤ＆BABYMETALがコラボ曲を世界初パフォーマンス

異色のコラボが大きな話題となっている、キタニタツヤ feat.BABYMETAL。ラジオでの共演をきっかけに、キタニがオファーして実現したという今回のコラボ。

披露するのは、キタニタツヤが書き下ろした人気アニメの主題歌「かすかなはな」。シンガーソングライターのキタニが、世界で活躍するメタルダンスユニット・BABYMETALを迎え、どのような化学反応を見せるのか。

「かすかなはな」は、『Venue101』の生放送で“世界初パフォーマンス”となる。また、トークではコラボの裏側が語られる。

■ついに顔出し！syudouの魅力を親友・Ayaseが暴露

『Venue101』の生放送に初登場となるシンガーソングライターのsyudou。2012年よりボカロPを中心に活動し、Ado「うっせぇわ」などをはじめ楽曲提供でも脚光を浴びてきた彼が、今年ついに顔出しで活動を開始。

今回パフォーマンスする曲は、その名も「暴露」。syudouらしい毒気を帯びた要素を散りばめた疾走感が魅力だ。

さらに今回は、謎に包まれたsyudouのキャラクターをひも解くため、YOASOBIのコンポーザー、そしてボカロPやシンガーソングライターとしても活躍するAyaseがインタビュー出演。

ボカロ仲間であり親交も深いAyaseが、プライベートでのエピソードからsyudouの曲作りのヒミツまで“暴露”する。

■デビュー記念！STARGLOWのメンバー5人に聞きたい質問を大募集

2025年10月のプレデビュー時に続いて、『Venue101』には2回目の出演となる5人組ボーイズグループ STARGLOW。今回は、1月に念願のデビューを果たした彼ら5人に「聞きたい質問」をファンに募集。生放送で5人が答える。質問は番サイトで募集中だ。

デビュー曲「Star Wish」のパフォーマンスも必見だ。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#106

02/28（土）23:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

STARGLOW への質問はこちらから

https://www.nhk.jp/g/ts/WX1N9WR8GY/blog/bl/p7x4Gzaqg7/bp/pEAN116Kgx/

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101