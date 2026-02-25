はんにゃ川島の元妻・川島菜月、元夫も参加した長男誕生日会報告
お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが25日までにオフィシャルブログを更新。元夫･はんにゃ川島も参加した長男の誕生日会の様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
21日、「旧メンバーでお誕生日会」と題してブログを更新し、２月20日に６歳の誕生日を迎えた長男のバースデーパーティーを報告。菜月さんは絵文字を交えながら、 「俺様のお誕生日ということで開かれた 旧メンバー会!!!」とユーモアたっぷりにつづり、元夫・川島も参加したことを明かした。
テーブルには、豚しゃぶと揚げなすのサラダをはじめ、前菜の盛り合わせ、フライドポテト、牛ほほ肉のパイ包み、鴨のコンフィ、さらにハンバーグなど豪華な料理がずらりと並び「いろいろ頼んでみんなでシェアしたよー！！！」と楽しげにつづった。
「こないだお誕生日だった姪っ子も参加してくれて合同誕生日会」だったことも明かし、ろうそくを前にした長男の愛らしい表情に「ふぅーーーーーー！！の口が可愛すぎるううううううう」 とメロメロ。
最後には、笑顔で寄り添う“旧メンバー”の集合ショットや「あきぷーに圧をかけておいた」と長男がお願いしていたプレゼントを持ってきていなかった川島に冗談まじりで “圧”をかけたエピソードとともに「まっ、この写真もまた思い出である」と振り返りつつ、娘とともに川島へ“げんこつポーズ”をする微笑ましい集合ショットを公開。「けど…時間作ってきてくれるだけありがたいよねー 引き続きこの感じで」と感謝の思いもつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お子様達の為に、元夫とこんなに良好な関係を築ける事はすごい事」「きっぺーくんお誕生日おめでとう」「子供達の笑顔が可愛い」「旧メンバー？ 素敵なネーミングでほっこり」「子供一番に考えて素敵な関係性」「ふーの時の手も可愛いぃー」「いい関係」「旧メンバーの現在の関係が素敵」「10年後も20年後も続きますように」「吉平君、パパと一緒でご機嫌」「とってもいい笑顔」「素敵な写真に涙」「素敵な旧メンバー会お写真」「あきぷーの参加が素晴らしい」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
テーブルには、豚しゃぶと揚げなすのサラダをはじめ、前菜の盛り合わせ、フライドポテト、牛ほほ肉のパイ包み、鴨のコンフィ、さらにハンバーグなど豪華な料理がずらりと並び「いろいろ頼んでみんなでシェアしたよー！！！」と楽しげにつづった。
「こないだお誕生日だった姪っ子も参加してくれて合同誕生日会」だったことも明かし、ろうそくを前にした長男の愛らしい表情に「ふぅーーーーーー！！の口が可愛すぎるううううううう」 とメロメロ。
最後には、笑顔で寄り添う“旧メンバー”の集合ショットや「あきぷーに圧をかけておいた」と長男がお願いしていたプレゼントを持ってきていなかった川島に冗談まじりで “圧”をかけたエピソードとともに「まっ、この写真もまた思い出である」と振り返りつつ、娘とともに川島へ“げんこつポーズ”をする微笑ましい集合ショットを公開。「けど…時間作ってきてくれるだけありがたいよねー 引き続きこの感じで」と感謝の思いもつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お子様達の為に、元夫とこんなに良好な関係を築ける事はすごい事」「きっぺーくんお誕生日おめでとう」「子供達の笑顔が可愛い」「旧メンバー？ 素敵なネーミングでほっこり」「子供一番に考えて素敵な関係性」「ふーの時の手も可愛いぃー」「いい関係」「旧メンバーの現在の関係が素敵」「10年後も20年後も続きますように」「吉平君、パパと一緒でご機嫌」「とってもいい笑顔」「素敵な写真に涙」「素敵な旧メンバー会お写真」「あきぷーの参加が素晴らしい」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。