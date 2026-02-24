1枚でしゃれ感をアピール！脱ブナンコーデがかなう【アニマル柄ファーアウター】3選

抜群に女のコウケするコーデに挑戦するときは、斬新なデザインを取り入れた技アリコーデに挑戦するのが◎。そこで今回は、冬コーデにぴったりな「アニマル柄ファーアウター」をご紹介します。アウター1枚を変えてみるだけで、コーデが脱ブナンに即変身♡

女のコ相手なら▶ツッコミ待ちなアイテムが必要 思わず「可愛い！」と言いたくなる。そんな難易度高めなアイテムや斬新なアイテムが、おしゃれな女のコにはウケがいいんです♡

アニマルすぎるファーアウター

Cordinate あったかいだけじゃない柄ものファーがツボ 会った瞬間にしゃれ感が伝わる、ボリュームのあるファーが圧倒的主役級。上半身に重心を置くことで、美脚見えや小顔効果も狙えちゃう優秀さも。 ボアブルゾン 17,600円／dazzlin フレアーパンツ 9,900円／COCO DEAL（ココ ディール）

Item 【EIMY ISTOIRE】ファージャケット えり元がスッキリとしているから、コーデの幅が広がる1着。 ファージャケット 35,200円／EIMY ISTOIRE ルミネ新宿 ルミネ2

Item 【dazzlin】ファーブルゾン どんな服にもあわせやすい、ダークトーンが落ち着きのある印象をメイクしてくれる。 ファーブルゾン 15,400円／dazzlin 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／三浦理奈

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海