バーミヤンで台湾展を開催！ミシュラン一つ星の台湾最高峰レストラン「米香」監修メニューが登場！
全国に370店舗を展開する「バーミヤン」では2026年2月19日から「台湾展(タイワンフェア)」を期間限定で開催中。昨年は約59万食を提供した人気企画で、今年は台湾のミシュラン一つ星の名店「米香(ミポン)」監修メニューが4品新登場する。
【写真】「米香」が監修した4品が登場
■セットでも楽しめる「米香」監修メニュー
昨年はミシュラン掲載店「欣葉(シンイエ)」との共同開発メニューを提供し、大好評だった同フェア。今年は「日本ではなかなか食べられない、より高いレベルの台湾料理のおいしさ、奥深さを届けたい！」との想いから、台湾料理で初めてのミシュラン一つ星を獲得したレストラン「米香」へオファーしたという。
「米香」は複雑な技巧を必要とする手工芸料理を中心に、最高の味を作り出す名店で、厳選した安全な自然食材を使い、職人が手間と時間をかけて作る料理が高い支持を得ている。今回の「台湾展」の目玉として、「米香」が監修した4品が登場する。「米香」のレシピを再現するために本場の調味料や素材、新しい調理法も導入。“最高レベルの台湾料理をバーミヤンで体験”を実現させた。
まず注目は「豚の角煮」(1319円)。オーブンで焼き上げて旨味を閉じ込めた豚バラ肉をじっくり煮込んだ台湾仕込みの角煮は「米香」直伝のレシピで仕上げたもの。テーブルにミニコンロと一緒に運ばれてくるので、グツグツと煮立たせてから食べる。自家製の穂先メンマや玉子、野菜なども入っていて食べ応えもある。
「海鮮焼ビーフン」(879円)は、ラードで炒めた豚肉、干しエビ、貝柱、イカと、海鮮具材がたっぷり。フライドエシャロットの独特な香りが引き立つビーフンで、隠し味として調理の最後に黒酢を使用。風味豊かに仕上げた、やみつきになる一品。
いろいろな料理を楽しめるように、2種のサイズを用意しているメニューも。「蚵仔煎(オアチェン)」(牡蠣オムレツ)は、瀬戸内海産の牡蠣と太めにカットしたネギを香ばしく炒め、玉子と一緒にふっくらと焼き上げた一品。タレは「米香」直伝の甘辛い味で、つけて食べると本格的な味わいが楽しめる。こちらは大サイズ(934円)と小サイズ(494円)がある。
「鱈の唐揚げ 野菜甘酢あんかけ」も大サイズ(747円)と小サイズ(384円)があるメニュー。スケトウダラの唐揚に、3種の酢を合せた酢と6種の野菜を使った甘酢あんをかけてさっぱり仕上げていて、食欲をそそる。
あれもこれも気になるという人には、「米香」監修メニューを一度に楽しめる「米香セット」(1979円)がおすすめ。主菜に「豚の角煮」、小菜に「鱈の唐揚げ 野菜甘酢あんかけ」か「蚵仔煎」の小サイズ、これに「ごはん」、「半チャーハン」(＋55円)、「台湾担仔麺(小)」(＋110円)のいずれかを選べるセット。単品合計よりも最大657円お得になるというから要チェックだ。
ほかにも小皿メニューも豊富なので、1人でいろいろ楽しんだり、みんなでワイワイシェアしたりして楽しめる。本格的な台湾の味や小皿料理を「バーミヤン」で体験しよう。
取材・文／岡部礼子
※「米香セット」が最大657円お得になるのは17時以降に「蚵仔煎」の小サイズ、「台湾担仔麺(小)」を選択した場合の割引額。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
