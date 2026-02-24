何度も代打を頼まれる。それは信頼の証なのだが、西野未姫は「めっちゃ暇なことがバレバレ」と苦笑いを浮かべた。「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」2月21日生放送回は、静かなオープニングだった。それもそのはず、この日はMCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が体調不良で欠席。進行役が台本を読み進めていた。

【映像】代打MCで出演した西野未姫

ここで、西野が「みなさん、こんばんは。ちょっと大丈夫ですか？」と登場。「ちょっと暗すぎない？」とイジると、「こんなに暗いんですか？病気？」「聞こえて来なくて、声が」「なんかうわべだけの会話みたい」などと畳みかけた。続けて、進行役が「怖かったぁ。まだ4分しか経ってないのに、1時間くらいに感じました」と安心する中、「マスター（藤森）が体調不良ということで、急遽呼ばれて」と説明。「なんか、前回も急遽だったんですよ」と1月3日生放送回での代打を振り返ると、「お正月。前日くらいに連絡来て。今回も2〜3日前に来て。私、めっちゃ暇なことバレバレで恥ずかしいんですけど…」と述べた。

これを受け、即座に進行役が「お母さんだから。ママだから仕方ないですよ」とフォロー。1児の母で第2子を妊娠中の西野は「まぁそうですけど…」と返しつつ、「なんかすごい（スケジュールが）空いてるやつみたいな。恥ずかしいなと思いましたけど…」と繰り返し、さらなるスタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

