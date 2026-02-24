《まだまだリハビリは続きますが、ゆっくり ゆったりと 誕生日だからと髪まで切って新しい一年頑張ります》──3年前、52歳の誕生日にそう想いを語っていたタレントで医師の西川史子（54）。だが、この2年以上は表舞台から遠ざかっている。

2021年8月、バラエティー番組で活躍していた西川を突如、襲ったのは『右脳内出血』だった。左半身に麻痺が残り、リハビリに取り組んでいた。しかし、2024年1月を最後にSNSの更新は止まり、事実上の活動休止状態に。いまも所属事務所のホームページには彼女のプロフィールが掲載されており、芸能関係者からも現在の彼女の状況を気にする声も聞かれる。

NEWSポストセブンが取材を進めると、西川が"ある重大な決断"を下していたことがわかった──。【前後編の後編。前編を読む】

＊ ＊ ＊

西川は1度目の脳出血を経て、2023年4月に母校の聖マリアンナ医科大学の大学院で、リハビリテーション科に入学している。進学の理由を西川の知人が語る。

「脳出血で4か月の入院生活を送り、医療の現場を再確認して"患者さんの身になって治す力になりたい"と思うようになったそうです。自身のSNSで大学院合格を報告し、『病気になってから、心が晴れた日なんてなかったし、本当に笑えたこともありませんでしたが、さすがに今日は嬉しかったです』と、合格証の写真付きで喜びを伝えていました」

彼女は大学在学中に「ミス日本」を受賞し、卒業後は勤務医として働きながらタレント業にも活躍の幅を広げていた。親しい医療関係者が語る。

「彼女の父親は整形外科を営む開業医で、幼少期から熱心な教育を受けて医療の道へ進みました。2023年には尊敬する父親と母親とともに大学院の入学式に出席し、50歳を過ぎての学び直しと4年間の学生生活に期待を募らせていました」

2023年5月、西川は大学院生となった喜びをSNSでこう綴っている。

《母校に帰ってきて、私はとにかく嬉しくて、明日も大学院が朝から早いですが、頑張らなくてはと、決意を新たにしています。最高の日、これからの大学院生活のスタートがきれてワクワクしています》

だが、その翌月、彼女は大学院生としてではなく、再び病室のベッドの上にいたという。前出の医療関係者が語る。

「元気そうに見えましたが、少し痩せて杖を持っていました。歩行が辛そうなときもありましたね。食事に気を配り、健康面には気を付けているようでした。しかし、自宅で倒れていたところを関係者に発見され、病院に搬送されたと聞きました」

西川とLINEでやりとりする関係の元同僚は、当時の状況を明かした。

「仕事をする分には問題ありませんでしたが、（1度目の）脳出血後は以前のような感じではありませんでした。（大学院に入学以降は）クリニックに来ていなかったので、それ以降はわからないです。私の周辺で最近、彼女と連絡が取れている人は少ないと思います」

現在の西川について前出の医療関係者はこう語る。

西川が下した「苦渋の決断」

「すでに退院しています。通院しながら、麻痺が残る左半身のリハビリに励んでいます。患者さんの身になって治したいと決意して入学したばかりでしたが、治療に専念するために大学院には通っていないそうです。

あれほど楽しみにしていた大学院への入学から、わずか3か月で大病。志半ばで辞めるというのは苦渋の決断だったと思います。今はまだ病気で大変な状況ですが、復帰を目指して努力を重ねて、きっとまた元気な姿を見せてくれると信じています」（同前）

4月には55歳の誕生日を迎える西川。様々なことを経験した彼女が帰ってくるのを多くの人々が待っている。