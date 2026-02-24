水瓶座は「一緒にいて楽しい人」と結ばれる予感◎牡牛座は友人に紹介を頼むと吉 2/24〜3/10【上弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】
2月24日は上弦の月。上弦の月から下弦の月までの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！
■月星座を調べるには？
月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。
正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。
■月星座が「牡羊座」のあなた
シングルさんは気軽にごはんを食べられるような異性の友達を作るところから始めましょうか。カップルさんは自分からどんどん、連絡してもいいんじゃない？
♡ツラ恋の処方箋
待っている時間がもったいないですよ！
■月星座が「牡牛座」のあなた
シングルさんは友人に「誰か紹介して」って、軽めに頼んでおくといいことありそう。カップルさんは複数の案から選べるように提案すると、思い通りに進められそう。
♡ツラ恋の処方箋
何かアクションを起こすと、何かが生まれますよ！
■月星座が「双子座」のあなた
シングルさんは1人に絞らず、アプリで何人かとつながってみるといいですよ。カップルさんはお相手への返信は「時間を置いて」なんてしないで、即レスを。
♡ツラ恋の処方箋
重く考えるからツラくなるんです。もっと軽やかに！
■月星座が「蟹座」のあなた
シングルさんは気になるお相手の方のSNSにコメントする程度のアクションがいいかもね。カップルさんは言いたくても言えないなら、そのタイミングじゃないってこと。
♡ツラ恋の処方箋
ムリはしなくていいです。
■月星座が「獅子座」のあなた
シングルさんは友達に協力してもらって、お相手を探したり、アプローチしたりするのが吉。カップルさんはお互いにとっての自由な時間を尊重するといい関係に。
♡ツラ恋の処方箋
「知らない部分はあって当たり前」っていう関係がラク。
■月星座が「乙女座」のあなた
シングルさんはお相手のSNSからライフスタイルや好みを確認するとよさそうです。カップルさんはお相手と一緒にいるときの些細な変化を見逃さないで。
♡ツラ恋の処方箋
「気のせいか」ってスルーすると後悔するかも。
■月星座が「天秤座」のあなた
シングルさんは好きな人がいる場合も、別の可能性も探ってみて。自分らしくいられる人がきっと見つかるはず。カップルさんは一緒に未来の話をするといいかもね。
♡ツラ恋の処方箋
よりよい未来をつかむのは自分自身。
■月星座が「蠍座」のあなた
シングルさんもカップルさんも「会おうね」って約束していたのに、さまざまな理由で会えなくなる可能性も。また、そこから恋が終わってしまう、なんて結末も。
♡ツラ恋の処方箋
本音をどう扱うか、しっかり見極めましょう。
■月星座が「射手座」のあなた
シングルさんは一緒にいて楽しくて、お喋りが止まらなくなった人とお付き合いがスタートしそう。カップルさんは思ってることをちゃんと伝えたほうがいい。
♡ツラ恋の処方箋
言葉が続かないなら、その人とはご縁がないってこと。
■月星座が「山羊座」のあなた
シングルさんはアプローチしても進展がないお相手なら、諦めたほうがよさそう。カップルさんはお互いの熱量のバランスが悪いと感じるなら、ちょっと距離を置きましょうか。
♡ツラ恋の処方箋
対等なやりとりができる人が、あなたにとって必要な人。
■月星座が「水瓶座」のあなた
シングルさんは一緒にいて楽しい大好きな人と結ばれそう。自分から告白するのもいいんじゃない？ カップルさんはラブラブ。全力で会いに行きましょう！
♡ツラ恋の処方箋
「伝えたい！」って思ったら、伝えちゃえ！
■月星座が「魚座」のあなた
シングルさんは興味をもってくれる人が現れそう。イヤじゃなかったら、お茶くらい飲んでみたら？ カップルさんはお相手と何気なく、いい感じの関係をキープ。
♡ツラ恋の処方箋
お相手の好意を受け止めるって大事よね。
（藤島佑雪）