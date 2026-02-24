¥ª¡¼¥×¥óAI¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ®¤¤¡×¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»²¹Í¾ÃÂ©¤Ï22Æü¡¢À¸À®AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡ÖChatGPT¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ®¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆCNBC¤Ï¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAGI¡Ë¤Î³«È¯¤È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¤Îµ»½ÑÅ¸³«¤ÇÊÆ¹ñ¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
CNBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢AI¤ò´Þ¤à¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¿ÊÊâ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ®¤¤¡×¤È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤Ï°ìÉô¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÏºÇÀèÃ¼¤Ë¶á¤¤°ìÊý¡¢Â¾¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
CNBC¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹ñ»º¥Á¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ¬ÌÏ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼è°ú¿ô½¸·×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎDealroom¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ËÌó700²¯¥É¥ë¡ÊÌó10Ãû7800²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤¿Åê»ñ²È¤Ë¼ý±×²½¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼ý±×¸»¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï1000²¯¥É¥ë¡ÊÌó15Ãû4000²¯±ß¡Ë¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë