ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（HP）で金メダルを獲得した戸塚優斗（24＝ヨネックス）が23日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演し、五輪の裏話を明かした。

17日に帰国し、実家に帰ってペットと再会したり「母親の手料理を食べてゆっくりはできてます」と笑顔。「大会終わった後はすき焼きが決まって出てくるので、食べれて“やっと帰ってきたな”と。ずっと海外にいたので」と話した。

視聴者から「メダルによって飛行機のクラスが変わるの？」という質問が届くと、「今回はエコノミーで帰ってきました」と回答。スタジオから“えーっ”と驚きの声が上がると「チケットちょっといろいろあったりとかしたんだと思うんですけど、今回はエコノミーで帰らせていただいて。都市伝説というか噂では聞いてはいたんですが、あっエコノミーか…って」と笑った。

するとお笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍は「吉本のグリーン車と一緒ですね。賞レース優勝したら（グリーン車に）なるんですけど、なぜかライスだけはならなかった」と新幹線を巡る吉本芸人の移動事情を披露。MCの山里亮太は「ごめん、ライスと並べないで！」とすかさず突っ込んでいた。

帰国便については男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）も帰国会見で「ビジネス（クラス）という夢のような空間で帰ってこれるかと思っていたけど、なかなか人生そううまくいかずにエコノミーで普通に帰ってきました」と笑いを誘っていた。