ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が23日、自身のSNSを更新した。アップされた“奇跡の1枚”が大バズりしている。

偶然、飛んだ三浦が乗った。

三浦と木原が投稿したのは、選手村の五輪マークのモニュメント前で撮影した写真。大きくジャンプした三浦が、五輪の輪の頂点に座っているように見える。「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます」と種を明かした。木原に投げられた三浦が、偶然にも輪の上に乗っているように見える瞬間を捉えた写真。高さ、角度、タイミング、すべてがかみ合ったベストショットだった。

三浦のXでは、投稿から3時間半で、20万いいねを突破。リポストは1万4000件以上。インスタグラムでも7万超のいいねが寄せられている。拡散が止まらない。

ペアではショートプログラム5位からのフリーで逆転し、金メダルをつかんだ。最高の演技でファンの胸を打った。閉幕した五輪の余熱が満ちる中、SNSでもバズらせ、ファンの心をつかんでいる。



（THE ANSWER編集部）