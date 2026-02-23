ÀéÍÕ¹©Âç¤Î°ËÆ£³ØÄ¹¤é»²²Ã¶Ø»ß¡¡ÊÆÉÙ¹ëÌäÂê¤Ç¥Ï¥Ã¥«¡¼Âç²ñ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¾¯½÷¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ë³«¼¨Ê¸½ñ¤ò½ä¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡ÖDEFCON¡Ê¥Ç¥Õ¥³¥ó¡Ë¡×¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³ØÄ¹¤Î°ËÆ£¾÷°ì»á¤é3¿Í¤ò»²²Ã¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿»ñÎÁ¤äÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£»á¤Ï²áµî¤Ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤«¤é¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤¬È¯³Ð¤·¡¢2019Ç¯¤ËÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç¡ÊMIT¡Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥Ü½êÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ñ¥Ö¥í¥¹¡¦¥Û¥ë¥Þ¥ó»á¡¢µ¯¶È²È¤Î¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥¤¥ª¥Ã¥Ä¥©»á¤Î2¿Í¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¤¿¤á¤ËÂç²ñ¤ÎÆþ¾ì¾Ú¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¡¢ÈÈºáÎò¤Î±£ÊÃ¤ò»î¤ß¤¿¤ê¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥³¥ó¤ÏËèÇ¯²Æ¡¢ÊÆÀ¾Éô¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀìÌç²È¤ä¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤òËÉ¤°¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«¡¼¡×¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎºÇ¿·¤ÎËÉ¸æºö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£