　昨年６月のオーストラリア戦で日本代表デビューを飾った平河悠は今冬、チャンピオンシップ（イングランド２部）のブリストル・シティからハルへとレンタル移籍を果たした。

　昇格プレーオフ圏を争っている直接のライバルに放出してしまったため、ブリストルのファンはクラブに憤慨。公式SNSには、「なぜライバルに貸し出すんだ」「意味不明」「ひどい決定」「バカげている」「怒りを感じる」といった厳しい声が殺到した。

　実際、ハルに加入した快足ウイングは貴重な戦力として躍動している。
 
　ブリストルのゲルハルト・ストゥルーバー監督はこの程、そのいわば“禁断の移籍”に言及。地元メディア『Hull Live』によれば、「彼は我々からハルへのローン選手であり、最終的に議論の余地を残したくないと考えている」としつつ、こう述べている。

「我々にとって、ヒラカワが出場機会を得られるのは常に喜ばしいことだが、もちろん少し話が違っていた。５か月間、これが契約だ。彼が（今夏に）我々のチームに戻ってくる計画だ」

　あくまで今シーズン限りのレンタルであると強調した指揮官。森保ジャパン戦士のレンタル先での活躍をどう見ているのだろうか。

