¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ùµ·Æ²¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¡¡¡È2¿Í¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡É¤¬°¦¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à
¡¡2·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬°¦¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¹çÏ»¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ïµ·Æ²¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁáÀ¥¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤À¤È¹ð¤²¤¿ÁáÀ¥¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¡£24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËËÜÊª¤Îµ·Æ²¤òÏ¢¤ì¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁáÀ¥¤È°ì¹á¡Ê¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ë¤Ï¹çÏ»¤Ë»ÏËö¤µ¤ì¤ë¡£ÁáÀ¥¤Ï°ì¹á¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢µ·Æ²¤òÊá¤Þ¤¨¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢µ·Æ²¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤â¹çÏ»¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤º¡¢·Ù»¡¤ËÆÍ¤½Ð¤¹¡£²Æ³¤¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤ò»¦¤·¤¿ºá¤ò½þ¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤À¡£ÁáÀ¥¤ÈÁÈ¿¥¤Î¤É¤Á¤é¤¬µ·Æ²¤òÀè¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤«¡©¡¡¤À¤¬¡¢Àè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ·Æ²¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¶ÊªVSËÜÊª¡£µ¶Êª¤ÏÁáÀ¥¤ÇËÜÊª¤Ïµ·Æ²¤À¡£µ¶Êª¤ÈËÜÊª¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤Ï°Å¹æ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁáÀ¥¤È°ì¹á¤À¤±¡£µ·Æ²¤¬°½¹á¡ÊÍ¿ÅÄÍ´´õ¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿°ì¹á¤ÏÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¥¿¥Ã¥Á¤Îº¹¤ÇÁáÀ¥¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¤¤Ä¤«¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡È2¿Í¡É¤ÎÂÐÖµ¤¬Âè5ÏÃ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£ÊÔ½¸µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ·Æ²¤Èµ·Æ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁáÀ¥¤¬Æ±¤¸¼¼Æâ¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡£¥ê¥Öー¥È¤·¤Æµ·Æ²¤Î¸ÀÆ°¤ò¥³¥Ôー¤·¤¿ÁáÀ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2¿Í¤Î¡Èµ·Æ²¡É¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¿·»ö¼Â¤ÎÊõ¸Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À°Íý¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÁáÀ¥¤Ï¼ç¤Ë°ì¹á¤Î¸ÀÍÕ¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£°ì¹á¤ÎÇ§¼±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÁáÀ¥¤Î¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢µ·Æ²¤ÏÊÌ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£µ·Æ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Æ³¤¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤Ïµ·Æ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à¤Ë¤¢¤Ã¤¿10²¯±ß¤È²Æ³¤¤Î°äÉÊ¡¢¥Îー¥ÈPC¤Î¥áー¥ë¤Ï°ì¹á¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¸À¤¦¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢µ·Æ²¤òÈÈ¿Í¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ·Æ²¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·µ·Æ²¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï°ì¹á¤¬±£¤·¤´¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£°ì¹á¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢ËãÍ§¡Ê¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ë¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ·Æ²¤Ï°ì¹á¤¬ÁáÀ¥¤ò¤À¤Þ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£ÁáÀ¥¤Î¥ê¥Öー¥È¤â¡¢µ·Æ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì¹á¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢µ·Æ²¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¡£ÁáÀ¥¤òµ·Æ²¤Ë¥ê¥Öー¥È¤·¤¿¤é¡¢µ·Æ²ËÜ¿Í¤ÏÁÈ¿¥¤Î¶â¤òÃ¥¤Ã¤Æ³¤³°¤ËÆ¨¤²¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁáÀ¥¤Î¥ê¥Öー¥È¤¬´°Î»¤·¤Æ¤â°ì¹á¤«¤éÏ¢Íí¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤à¤Ê¤¯100²¯±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ¤òÅð¤ó¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢µ¶Êª¤ò¤Ä¤«¤Þ¤µ¤ì¡¢µ·Æ²¼«¿È¤Ï¹çÏ»¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ·Æ²¤Ï¡¢²Æ³¤¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤Ï°ì¹á¤À¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ·Æ²¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢°ì¹á¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¡£²Æ³¤¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î°ì¹á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ·Æ²¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹çÏ»¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±½¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ðÊó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÎÌÜÅª¤ÏËå¤òµß¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¥Ç¥«¤¤²¿¤«¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡µ·Æ²¤Î¸ÀÍÕ¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¹á¤¬µ·Æ²¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤¿ËãÍ§¤Î±ÇÁü¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¼Á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëµ·Æ²¼«¿È¤Î½ÐÆ¬¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°ÏÃ¤Ç°ì¹á¤Ï¥ê¥Öー¥È¤·¤¿²Æ³¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢µ·Æ²¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡£µ·Æ²¤Ï²Æ³¤¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÌ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£µ·Æ²¼«¿È¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬²Æ³¤¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿½÷À¤¬¥ê¥Öー¥È¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÎ¢¤¬¤¢¤ë¤Èµ¿¤¦¤Ù¤¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Öー¥È°ÊÁ°¤È°Ê¹ß¤ÇÆ±¤¸´é¤ò»ý¤ÄÊÌ¤Î2¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ·Æ²¤¬ÁáÀ¥¤Ë¡¢ÁáÀ¥¤¬µ·Æ²¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢ËãÍ§¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¿´¤Îµ÷Î¥¤ÈÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÍ»¹ç¤¹¤ë¼Çµï¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÊª¤Èµ¶Êª¡¢É½¤ÈÎ¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Åß¶¶¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡Ë¤ÎÎ¢¤Î´é¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢É½¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡£¥Èー²£¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åß¶¶¤¬¹çÏ»¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¤ª¶â¤È¸¢ÎÏ¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¡×¤ò³Ø¤Ö¡£Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ë¡¤ÎÌÖ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ë¿Í´Ö¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡£¶â¤È¸¢ÎÏ¤¬¿Í´Ö¤ÎÀµµ¤¤ò¼º¤ï¤»¤ë»Ñ¤ò¡¢ËÜºî¤Ï·«¤êÊÖ¤·ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë