【池袋観光】サンシャインから、アニメイト、ポケモンセンター、西口公園…池袋カルチャーを堪能できるおすすめ観光スポット7選
東京・池袋の象徴的存在「サンシャインシティ」を中心に、ショッピングからアミューズメント、眺望、カルチャーまで楽しめるコース。天空のオアシス・サンシャイン水族館や空の公園・てんぼうパークで癒やしの時間を過ごしたら、プラネタリウム満天で星空の世界へ。さらにアニメイト池袋本店やポケモンセンターメガトウキョーで人気カルチャーを堪能し、夜は西口公園グローバルリングで美しい光と音楽に包まれよう。
■サンシャインシティ
池袋のファッションとアミューズメントの中心地
サンシャインシティは5つのビルから構成されており、水族館、展望台、プラネタリウム、博物館、劇場など、多種多様な施設からなる大型複合施設。ファッションやフードなど豊富な店舗がそろう専門店街アルパやスカイレストラン、ナンジャ餃子スタジアムや福袋デザート横丁のあるNAMJATOWNといった人気スポットが集結。低層階には、2つのショッピングセンター「専門店街アルパ」と「サンシャインシティALTA」を有し、一大ショッピングゾーンを形成。アルパの中心に位置する「サンシャインシティ 噴水広場」ではさまざまなイベントを開催している。宿泊施設「サンシャインシティプリンスホテル」のほか、文化会館ビルには「サンシャイン劇場」「古代オリエント博物館」などの文化施設、駐車場や「バスターミナル」などの公共公益施設があり、さまざまな施設が一体となって都市生活に必要な多くの機能を備えた都市空間を形成している。
見どころ
サンシャイン60ビルには「365日、公園びより。」 をテーマにした新たな眺望体験を提供する空の公園「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」、58・59階にはスカイレストランがある。また、ワールドインポートマートビルは、アミューズメント施設として「天空のオアシス」がコンセプトの「サンシャイン水族館」「コニカミノルタプラネタリウム満天(池袋)」、屋内型テーマパーク「NAMJATOWN」、さらにイベント会場であるコンベンションセンターも備えている。
住所：東京都豊島区東池袋3-1
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線池袋駅から徒歩約8分、東京メトロ東池袋駅から徒歩約3分(6・7番出口から地下通路経由)【車】首都高速道路5号線東池袋出入口直結
■サンシャイン水族館
ビル屋上にある水や緑に包まれた癒やしの水族館
「天空のオアシス」がコンセプトの水族館。館内の奥行きある「サンシャインラグーン」水槽は、ビルの10階に位置することを感じさせない、水量約240トンの巨大水槽だ。都会にいながら南国の海を散歩しているかのような癒やしの空間になっていて、大小さまざまな魚が行き交う。水底には白砂を敷き詰め、南国の浅瀬を感じさせる海中オアシスとして美しさを生みだしている。ダイバーが潜ると、エイなどの魚たちがエサを食べる様子なども楽しめる。また、クラゲエリア「海月空感(くらげくうかん)」でゆったりとした癒やしの時間を過ごすこともできる。
見どころ
屋外のドーナツ型水槽「サンシャインアクアリング」や、正面から頭上にかけてオーバーハングした水槽の「天空のペンギン」で、都会の空をアシカやペンギンが飛んでいるかのような迫力ある姿が見られる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル・屋上
交通アクセス：【電車】東京メトロ東池袋駅から徒歩約5分、またはJR・東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道池袋駅から徒歩約10分【車】首都高速道路5号線東池袋出入口直結
■サンシャイン60展望台 てんぼうパーク
空と緑を感じながらくつろげる「空の公園」
地下1階から60階まで分速600メートルの速度の「シャイニングエレベーター」でわずか35秒。地上60階には「365日、公園びより。」 をテーマにした新たな眺望体験を提供する空の公園「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」が誕生。海抜251メートルの景色から、新宿の高層ビル群や東京タワーのほか、天気がよければ房総半島や富士山まで360度のパノラマが広がる。何度でも訪れたくなる、居心地のよい開放感あふれる公園のような施設で、時間や季節、天気によって変わる眺望も楽しめる。また、「雨の柱」「天使のはしご」「稲妻」や「雨上がりの虹」など、天候が悪い日に見られる自然現象と出合うことも。夜はきらめく夜景のほか、定期的に開催されるイベント「てんたいパーク」に参加すると月や星などの天体観測を専門家等の解説つきで楽しむこともできる。
見どころ
展望スペースは季節を感じられる植栽や人工芝に囲まれ、空と緑の中でくつろげる空間に。平日の特定時間には一部のエリアで飲食の持ち込みも可能なのでピクニックのような過ごし方もできる。南東方向の新宿の高層ビル群などを眺められる「てんぼうの丘」では、芝生の上で寝転んだりブランコのようなベンチに座ったりしながら空の景色を堪能できる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サンシャイン60ビル・60階
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線池袋駅から徒歩約8分、東京メトロ東池袋駅から徒歩約3分(6・7番出口から地下通路経由)【車】首都高速道路5号線東池袋出入口直結
■コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine City
映像、音楽、香りで楽しむ新感覚プラネタリウム
独自の上映作品で感動と癒やしを与える新感覚プラネタリウム。360度画面の大迫力の映像と、リアルな満天の星が楽しめる。アロマの香りに包まれながら、ゆったりとしたナレーションと音楽、星空に心が安らぐヒーリングプラネタリウムも実施している。
見どころ
銀河の雰囲気を感じられるショップやカフェ。コスメやアクセサリーなどのおしゃれなグッズ、写真映えするドリンクやスイーツを楽しめる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル屋上
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線池袋駅(東口)から徒歩約20分、または東京メトロ東池袋駅から徒歩約10分【車】首都高速5号線東池袋ランプ直結
■アニメイト池袋本店
アニメカルチャーを五感で体感できる世界最大のアニメショップ
2023年3月リニューアルしグランドオープンした、アニメや漫画などのデパートと言える巨大なアニメショップ。売り場面積を大幅に拡大、1階から3階までは吹き抜けに、また通路も広くなって、より便利で買い物しやすくなったと好評だ。漫画だけでなく、キャラクターグッズや音楽・映像商品など、扱う商品も多彩で、品ぞろえも豊富。アニメイトとしては初めて、アニメツーリズム協会の「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」(2023年版)に認定され、アニメファンにはたまらない娯楽の殿堂となっている。池袋駅東口から徒歩約5分とアクセスも抜群。
見どころ
グランドオープンにより、アニメイトでは初の施設も誕生。地下2階のアニメイトシアターは最大208席の座席数を有する多目的ホールで、舞台や朗読劇、トークショーなどさまざまな演目を多数公演する。8階のSpace Galleriaは展示会専門の催事スペース。あらゆるジャンルからセレクトされた作品が展示される。
住所：東京都豊島区東池袋1-20-7
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線 池袋駅東口から徒歩約5分
■ポケモンセンターメガトウキョー ＆ ピカチュウスイーツ
サンシャインシティにある日本最大規模のポケモンセンター
池袋サンシャインシティの専門店街アルパにある日本最大規模のポケモンセンター。カードゲームが楽しめる「ポケモンカードステーション」に加え、ほかの店舗にはない『Pokemon GO』の公式スペース「Pokemon GO Lab.」が併設されているのが魅力。さらに、カフェ「ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェ」があり、ピカチュウカップケーキなどをテイクアウトできる。
見どころ
ポケモンセンターの入り口では伝説のポケモン・ミライドンがお出迎えしてくれる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティ 専門店街アルパ 2階
交通アクセス：【電車】東京メトロ有楽町線東 池袋駅より徒歩約3分、JR線・東京メトロ・西武線・東武線 池袋駅より徒歩約8分、都電荒川線 東池袋四丁目停留所より徒歩約4分
■池袋西口公園
にぎわいを創出する公園「GLOBAL RING」
1990年に隣接する東京芸術劇場と一体的に再整備された公園。2019年11月に野外劇場と大型ビジョンを備えた新たな芸術・文化の発信拠点「GLOBAL RING」として生まれ変わり、リニューアル後は地元イベントやオーケストラなど、多様な催しに対応している。
見どころ
園内にはインフォメーションカフェも併設され、日常は憩いの場として利用できるスポットとなっている。
住所：東京都豊島区西池袋1-8-26
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・東武鉄道・西武鉄道池袋駅からすぐ
観光・エンタメ・カルチャーが集まる池袋は、一日いても飽きない都市型観光地。多彩な体験を通じて、都会のにぎわいと安らぎの両方を感じられるのが魅力だ。家族や友人、恋人と一緒に、進化を続ける池袋の新定番スポットを巡りながら、充実した一日を過ごそう。
