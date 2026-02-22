この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ディズニー系YouTuberの二コート氏が、「ディズニーで史上最大の変化が起きます」と題した動画を公開。オリエンタルランドの決算発表等に基づき、東京ディズニーリゾートで今後予定されているシステム変更や新施設導入について解説した。



動画内でまず取り上げられたのが、「ディズニー・プレミアアクセス（DPA）」の先行販売導入だ。現在は入園後にしか購入できないDPAだが、2027年度を目処に来園前の購入が可能になるサービスが計画されているという。二コート氏はこれについて「朝早く来園できない遠方組や、ゆっくり来園したい層には朗報だ」と評価する一方、人気アトラクションのDPAが販売開始直後に売り切れる「争奪戦」が激化する可能性も指摘した。また、この変更により、DPA確保を目的とした早朝の開園待ち列が緩和されることへの期待も示している。



続いて、パークのハード面での進化にも言及。2027年にはトゥモローランドに映画『シュガー・ラッシュ』をテーマにした新アトラクションや、建て替えられた新『スペース・マウンテン』が開業予定である。さらに宿泊施設に関しては、既存の6つのディズニーホテルに加え、新たなホテルの建設が検討されていることが明かされた。二コート氏は既存ホテルの価格帯バランスから、「トイ・ストーリー・ホテル」のような普及価格帯（モデレートタイプ）のホテルが増設されるのではないかと分析している。このほか、チケットやDPAの価格変動制による需要調整や、2026年度の東京ディズニーシー25周年イベント開催についても触れられた。



二コート氏は「ディズニーはいつまでも変化し続ける場所だ」と総括。2035年に向けたさらなる開発も示唆されていることから、今後も公式サイト等で最新情報を確認し、変化に合わせた楽しみ方を計画することが重要だと結んだ。