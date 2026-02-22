【インターコンチネンタルホテル大阪】プレミアムテキーラ「Clase Azul」に染まるカクテルナイト

バーカウンターに並ぶ、美しい陶器のボトル。なめらかに湾曲した形のボトルは、職人がハンドペイントで一つ一つ手作りするこだわり。メキシコ・ハリスコ州のハイランド地方で栽培された、高品質な100%ブルーアガベを使用した、メキシコ生まれのプレミアムテキーラ「Clase Azul」の、一夜限りのカクテルナイトを紹介します。

大阪の夜景を一望する アディ ラウンジ＆バー

「インターコンチネンタルホテル大阪」20階に位置する「アディ ラウンジ＆バー」は、お酒のボトルが並ぶトンネルを抜けると、幻想的な空間が広がります。

宙を舞うブルーのシャンデリアと、ふわりと浮かびあがるバーカウンターが一夜限りのステージになります。

Clase Azulに染まるカクテルナイト

プレミアムテキーラブランド「クラセアスール」を使用した”クラセアスール スペシャル カクテル”が登場。バレンタイン限定のゲストバーテンダーイベントを開催しました。

「Rokusho」のヘッドバーテンダー川原洋輔氏

イベント当日は、東京 中目黒の「Rokusho」のヘッドバーテンダー川原洋輔氏を迎えて「クラセアスール」を使用したカクテルを提供。

クラセアスール ネグローニ

ロック・スタイルにて提供される「クラセアスールネグローニ」。アメリカンオーク樽の芳醇な香りとテキーラのまろやかな甘味に、ビターな味わいのハーブと、オレンジピールのほろ苦さが大人の味わい。

溶けゆく氷と、重なり合う味わいの変化を楽しみながらいただきました。

ブルーミング マルガリータ

見た目から乙女心をくすぐる、華やなショートカクテル。すっきりとしたクリアなアガベの甘みのクラセアスールテキーラブラタに、ルバーブとストロベリーの爽やかな酸味と甘酸っぱさがエレガントなマルガリータ。

クラセアスールテキーラ 3種類飲み比べセット

クリアで透明感のあるスッキリとした味わいの「プラタ」と、ヘーゼルナッツやバニラを感じるまろやかな「レポサド」、熟成とブレンドする事により生まれる、芳醇で深みのある珠玉の逸品「ゴールド」。

飲み比べる事により、新しい”テキーラ”の世界を知ることができました。

プレミアムテキーラブランドClase Azul（クラセアスール)

Clase Azul（クラセアスール)は、メキシコの伝統とクラフトマンシップを大切にするプレミアムテキーラブランド。厳選されたアガベを使用し、丁寧な製法にて作られております。

メキシコの職人によって生み出された唯一無二のボトルは、メキシコの美しさと伝統の真価を伝えています。

一夜限りの特別なイベントの日、バーのあちらこちらがClase Azulの色に染まり、特別な一日となりました。

「アディ ラウンジ＆バー」では、3月15日までクラセアスールスペシャルカクテルを提供予定。

「アディ ラウンジ＆バー」では、煌びやかな大阪の景観を望みながら、世界から選りすぐりの80種類以上のジンなどのスピリッツ、お酒やカクテル、ノンアルコールのモクテルまで、幅広くお楽しみいただけます。

インターコンチネンタルホテル大阪

アディ ラウンジ＆バー

大阪府大阪市北区大深町3番60号

TEL 06-6374-5700

月～木曜日 17:00～23:00（ラストオーダー 22:30）

金曜日 17:00～23:30（ラストオーダー 23:00）

土曜日 14:00～23:30（ラストオーダー 23:00）

日曜日・祝日 14:00～23:00（ラストオーダー 22:30）