¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÉÔ²Ä²ò¤ÊÅ¾ÅÝ¤¬Â³½Ð¤·¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤Ï¡Ö¶¸µ¤¤À¡ª¡¡¤³¤ÎÉ¹¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À!?¡×¤Èº¤ÏÇ¤¬±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡2ÁÈÌÜ¡£»Ä¤ê5¼þ¤Ç¥¹¥¶¥Í¡¦¥·¥å¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤È¥¨¥ê¡¼¥¶¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¥ë¥È¥é¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬Å¾ÅÝ¡£Ä¾¸å¤ËºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤Ç¡¢ÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥ª¥ì¥ê¡¦¥ì¥Ù¥¯¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê2¼þ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¤¤¦ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï2ÈÖ¼ê¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥µ¥í¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤¬²¿¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯Å¾ÅÝ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í¾Íµ¤Ç¤Î1Ãå¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿ÀèÆ¬¤Î¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Õ¥§¥ë¥¼¥Ö¡¼¥ë¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤â¡¢»Ä¤ê1¼þÄ¾Á°¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥¯¡¢¥µ¥í¡¼¤ÈÆ±¤¸°ÌÃÖ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡NBC¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡¢2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥í¥¤¥¿¡¼¡á¥¢¥À¥á¥¯¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¥Õ¥§¥ë¥¼¥Ö¡¼¥ë¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ö¥Ï¥Ã¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¼Â¶·¤â¡Ö¥Õ¥§¥ë¥¼¥Ö¡¼¥ë¤Þ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¾¡ª¡¡¶¸µ¤¤À¡ª¡¡¤³¤ÎÉ¹¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À!?¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æµ¯¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÂçº®Íð¡£¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥í¥¤¥¿¡¼¡á¥¢¥À¥á¥¯¤µ¤ó¤¬¡ÖºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉ¹¤Ï²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¶·¤â¡ÖÀ¤³¦²¦¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬ÀÜ¿¨¤â²¿¤â¤Ê¤¯Å¾ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£µÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤¯É¹¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥í¥¤¥¿¡¼¡á¥¢¥À¥á¥¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³17Æü´Ö¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×¤ÈÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤¿É¹¤Î¾õÂÖ¤òµ¿Ìä»ë¡£·ë¶É¡¢¥ì¥Ù¥¯¡¢¥µ¥í¡¼¡¢¥Õ¥§¥ë¥¼¥Ö¡¼¥ë¤Î¤¤¤º¤ì¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
