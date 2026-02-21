FCÅìµþ¤¬¡ÈÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡ÉÀ©¤·¤Æº£µ¨½éÇòÀ±! ¥Ò¥¢¥ó¡¢¼¼²°¤Ç2È¯¡¢ÀîºêF¤Ï»³¸¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÆ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤º½é¹õÀ±
[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛEASTÂè3Àá ÀîºêF 1-2 FCÅìµþ UÅù¡¹ÎÏ]
¡¡J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST¤Ï21Æü¤ËÂè3Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈFCÅìµþ¤Î¡ÈÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡É¤Ï¡¢FCÅìµþ¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¡£³«Ëë2»î¹ç¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤ÎËö¤ËPKÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ2¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é¤ÎÇòÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀîºêF¤Ï³«Ëë2»î¹ç1¾¡¤ÈPK¾¡¤Á¤ÇÌµÇÔ¤Î¥ê¡¼¥°2°Ì¡£Á°Àá¤«¤é2¿Í¤òÊÑ¤¨¡¢MFµÌÅÄ·ò¿Í¤ÈMF²ÈÄ¹¾¼Çî¤¬º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FCÅìµþ¤Ï2»î¹ç¤È¤â¤ËPKÀï¤Ç2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ4¤Ç6°Ì¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï1¿Í¤Î¤ßÊÑ¹¹¤·¡¢MF¶¶ËÜ·ý¿Í¤¬½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£[Î¾¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥³¥Á¥é]
¡¡³«»Ï20ÉÃ¡¢FCÅìµþ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËFW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡£¤·¤«¤·¡¢GK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âFCÅìµþ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢ÀîºêF¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢FCÅìµþ¤¬Á°È¾18Ê¬¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£MF±óÆ£·ÌÂÀ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¡¢FWÄ¹ÁÒ´´¼ù¤È¶¥¤ê¹ç¤¦DF¾¾Ä¹º¬Íª¿Î¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬PA¼êÁ°¤ËÍî¤Á¤ë¡£È¿±þ¤·¤¿¥Ò¥¢¥ó¤¬±¦Â¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¶¯Îõ¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Ë¿¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âFCÅìµþ¤Î¹¶Àª¤¬Â³¤¯¤¬¡¢ÀîºêF¤ÏÁ°È¾31Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÎDF»³¸¶Îç²»¤¬MFÏÆºäÂÙÅÍ¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£PA¼êÁ°¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Æâ´¬¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç1-1¤ÈÆ±ÅÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢FCÅìµþ¤âºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤¹¡£Á°È¾38Ê¬¡¢DF°ðÂ¼È»æÆ¡¢MF¾ïÈ×µüÂÀ¡¢¥Ò¥¢¥ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ø¡£MFº´Æ£·Ã°ô¤¬ÆâÂ¦¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Ê¤¬¤éPA±¦¤Ë¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏDF¼¼²°À®¤¬¹ë²÷¤Ë±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾¤ÏFCÅìµþ¤¬¹¶Àª¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ2-1¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀîºêF¤ÏÀª¤¤¤ò½Ð¤»¤º¡¢¸åÈ¾12Ê¬¤Ë3ËçÂØ¤¨¡£MF°ËÆ£Ã£ºÈ¡¢FW¥¨¥ê¥½¥ó¡¢²ÈÄ¹¤ò²¼¤²¡¢FW¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¡¢FW¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á¡¢MFº°ÌîÏÂÌé¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£17Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á¤¬PAº¸¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¬¡¢°ðÂ¼¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤Ï¸åÈ¾21Ê¬¤ËºÇ½é¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¡£±óÆ£¤ËÂå¤¨¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢FCÅìµþ¤Ï24Ê¬¤Ë¥Ò¥¢¥ó¤¬Éé½ý¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢MF»³ÅÄÉö´î¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤ê¡¢º´Æ£·Ã¤¬Ä¹ÁÒ¤È2¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÀîºêF¤Ï29Ê¬¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢²Ï¸¶¤ò²¼¤²¡¢MF»³ËÜÍª¼ù¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾36Ê¬¡¢FCÅìµþ¤Ï¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·Â³¤±¤¿¾ïÈ×¤¬²¼¤¬¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º´Æ£·Ã¤âÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢MF¾®Àô·Ä¤ÈFCÅìµþU-18¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼FWÈøÃ«¥Ç¥£¥ô¥¡¥¤¥ó¥Á¥Í¥É¥¥¡£ÈøÃ«¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È½é¥´¡¼¥ë¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîºêF¤Ïº°Ìî¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á¤ä¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬±Ô¤¤ÆÍÇË¤«¤éÅ¨¿Ø¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾43Ê¬¤Ë¤ÏµÌÅÄ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤¯¤³¤È¤Ê¤¯»î¹ç½ªÎ»¤·¤¿¡£FCÅìµþ¤¬2-1¤Ç¡ÈÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡É¤òÀ©¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ90Ê¬´Ö¤Ç¾¡Íø¡£°ìÊý¡¢ÀîºêF¤Ï½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
