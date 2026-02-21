¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¥«¥Õ¥§ÉÊ¼Á¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¡¡¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ ´Å¤¯¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î¡×¤Ë¿·ÁÇºà¡¦¿·ÇÛ¹çµ»½Ñ
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡ÊPET¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ ´Å¤¯¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î¡Ë¤ò³°¿©¤Î¥«¥Õ¥§ÉÊ¼Á¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥«¥Õ¥§¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç´Å¤¯¤Ê¤¤¥é¥Æ¤ò¹¥¤àÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎÈ¯Çä³«»Ï¤«¤é±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·ÁÇºà¤È¿·ÇÛ¹çµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÃæÌ£¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ2·î24Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2·î5Æü¡¢È¯É½²ñ¤ËÎ×¤ó¤ÀSBF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤ÎÅòÂô²íµ®»á¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò·î1²ó°Ê¾å°û¤à5000Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Æ±¼ÒÄ´ºº¤ò°ú¤¡ÖPET¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¾ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤ÏÌó2400Ëü¿Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤PET¥é¥Æ¤Î°ûÍÑ°Õ¸þ¼Ô¤¬Ìó1100Ëü¿Í¡¢¡Ø´Å¤¯¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î¡Ù°ûÍÑ·Ð¸³¼Ô¤¬200Ëü¿Í¼å¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³«¤¤ò¼ÒÆâ¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎËþÂ´¶¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥ë¥¯¤ÎËþÂ´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥ß¥ë¥¯ÁýÎÌ¤¬°ì¤Ä¤Î¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°ûÍÑÆý¤Î¸øÀµ¶¥Áèµ¬Ìó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥Æ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æý¸Ç·ÁÊ¬¤¬3¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤ÈPET¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤Æý°ûÎÁµ¬³Ê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤¿¤áPET¤Ç¤Î¥ß¥ë¥¯ÁýÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢2022Ç¯¡¢Æý¸¶ÎÁ¤È¿¢ÊªÀÁÇºà¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥×¥ì¥Ã¥½¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥×¥ì¥Ã¥½¡×¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¿¢ÊªÀÁÇºàÍ³Íè¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÆý¤Î¼Á´¶¤Ë¶á¤¤¥³¥¯¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿SBF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤ÎÀÐ°æÍ§´î»á¤Ï¡Ö°û¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°û¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤ò¤Þ¤ºµ¬Äê¤·¼¡¤Ë¸¶ÎÁ¤òÃµº÷¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥é¥ÆÀìÍÑ¥ß¥ë¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥é¥ÆÀìÍÑ¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢¿·¡¦ÆýÁÇºà¤È¿·¡¦Ìý»éÇÛ¹çµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢¿¢ÊªÀÁÇºàÍ³Íè¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¹á¤ê¤Ï¡¢¿·¡¦ÆýÁÇºà¤ÎÃµº÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð²Ù¸å¡¢PET¤Ë¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¿¢Êª¤Ã¤Ý¤¤¹á¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò¤¤¤«¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤È¡¢¿¢Êª¤Ã¤Ý¤¤¹á¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤«¤ËÍÞ¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡À¸Æý¤ò±ó¿´Ê¬Î¥¤Ê¤É¤ÇÊ¬Î¥¡¦Ç»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¬²è¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¬²è¤·¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¥Á¡¼¥º¤ä¥Ð¥¿¡¼¡¢Ã¦»éÊ´Æý¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¿·¡¦ÆýÁÇºà¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î°ûÎÁ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤â¤Î¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£°ÂÄêÄ´Ã£¤äÉÊ¼Á¤Î°ÂÁ´À¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢À¸ÆýÁ´ÂÎ¤ò¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤ÇÃÏÆ»¤ËÃµº÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ìý»é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸Æý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆý¤Î»é¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤Ìý»é¤òÃµ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¿·Ìý»é¤Ïº£¸å¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥é¥ÆÀìÍÑ¥ß¥ë¥¯¤Î¿åÊ¿Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤À¸¡Æ¤Ãæ¤À¤¬¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥ÆÀìÍÑ¥ß¥ë¥¯¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¼ÒßäÀù¹©¾ì¤È¤Î¶¦Æ±¤Ç¡Ö´Å¤¯¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î¡×ÀìÍÑßäÀùÆ¦¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢¿¼Àù¤ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¥¼¥í¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÇÛ¹ç¤·¤Æ¡Ö¥«¥Õ¥§¤Î¥é¥Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§ÍÍ¤¬¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ë¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âÀÖ¿§¤ÎÂÓ¤Ç¶¯Ä´¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥ÆÀìÍÑ¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ß¥ë¥¯¤Î¿Ê²½¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¡×¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö´Å¤¯¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î¡×¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥é¥Æ¡×ÁÐÊý¤ÇÇã¤¤²ó¤ê¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢PET¥³¡¼¥Ò¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼°Ê³°¤Î¥«¥Õ¥§¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÅòÂô»á¤Ï¡ÖPET¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨¤â¹â¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È±ü¹Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¡Ù¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ê¡¼¥º¹ØÆþ¼Ô¤¢¤¿¤ê¤Î¹ØÆþÅÀ¿ô¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥é¥Æ¡Ù¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°û¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£