¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ëÏÓ»þ·×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«»÷¤¿´é¤Î¥â¥Î¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£´Ý¤¤Ê¸»úÈ×¤Ë¡¢Ãæ±û¤«¤é¿¤Ó¤ë2ËÜ¤«3ËÜ¤Î¿Ë¡£¤½¤ì¤¬»þ·×¤Î¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤À¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤½¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤»þ·×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡£¤Þ¤¿¡¢Ä«¤Î¿È»ÙÅÙ¤Ç¤Õ¤ÈÏÓ¸µ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¡¢¹¥¤¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë1ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖDOUBLE ROLLER¡×¤Ç¤¹¡£
¿Ë¤¬¤Ê¤¤¡£2¤Ä¤Î¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¡×¤ò¸«¤»¤ë»þ·×
Â¿¤¯¤Î»þ·×¤¬¿Ë¤Ç»þ¹ï¤ò¡Ö»Ø¤·¼¨¤¹¡×¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖDOUBLE ROLLER¡×¤Ï»þ¤òÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆâÉô¤ÎÆ°ÎÏ¤¬2¤Ä¤Î¥í¡¼¥é¡¼¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯½Ä¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤ë¹½Â¤¡£º¸¤Î¥í¡¼¥é¡¼¤¬¡Ö»þ¡×¤ò¡¢±¦¤Î¥í¡¼¥é¡¼¤¬¡ÖÊ¬¡×¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£º½»þ·×¤Îº½¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾å²¼¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤Ã¡×¤È¤Ê¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£
ºÙÉô¤Î»Å¾å¤²¤Ë½É¤ë¡¢¹©·ÝÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶
ÆÈÁÏÅª¤Êµ¡¹½¤òÊñ¤à¥±¡¼¥¹¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¯¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£É÷ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò»×¤ï¤»¤ë¥É¡¼¥à·¿¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¡£
¸÷¤ò½À¤é¤«¤¯È¿¼Í¤·¤Æ¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤ÇÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥±¡¼¥¹ÁÇºà¤Ï¡¢316L¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡£³ê¤é¤«¤ËËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÊÀþ¤¬¡¢¼ê¼ó¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤à´¶¿¨¤Ç¤¹¡£
È×ÌÌ¤«¤é¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÆ°¤¤¬ÇÁ¤±¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯Ãæ¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥í¡¼¥é¡¼¤È»õ¼Ö¤ÎÆ°¤¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4¿§Å¸³«¡Ü¥¹¥È¥é¥Ã¥×¸ò´¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
¡ÖDOUBLE ROLLER¡×¤Ë¤Ï4¿§¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
STEEL SILVER¡§Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾ì¤Ë¤â¤Ê¤¸¤àÄêÈÖ¥«¥é¡¼
ROYAL BLUE¡§¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÃÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë
STEEL BLACK¡§¥·¥Ã¥¯¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Î1ËÜ
MIDNIGHT BLACK¡§Ìë¤Î³¹¤ä¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤ÎÉþÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤1ËÜ
É¸½àÁõÈ÷¤ÎËÜ³×¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¼Á´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¥ß¥é¥Í¡¼¥¼¥á¥¿¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¸ò´¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¡£Ä¯¤á¤Æ³Ú¤·¤¤Î¢³¸¥¹¥±¥ë¥È¥ó
¡ÖDOUBLE ROLLER¡×¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢Miyota 90S5¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤ÎÆ°¤¤Ç¥¼¥ó¥Þ¥¤¤¬´¬¤¾å¤¬¤ê¡¢¥í¡¼¥é¡¼¤¬³ê¤é¤«¤Ë²ó¤êÂ³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£ÅÅÃÓ¸ò´¹¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤â¼ÂÍÑÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤ÎÎ¢³¸¤«¤é¤Ï¡¢ÀºåÌ¤Êµ¡¹½¤¬»þ¤ò¹ï¤àÍÍ»Ò¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢µ¡³£¼°»þ·×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾®¤µ¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡£
»þ´Ö¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤Ï¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥â¥Î¤Ç¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖDOUBLE ROLLER¡×¤Ï¡¢¸«´·¤ì¤¿ÏÓ»þ·×¤È¤Ï°ã¤¦»þ´Ö¤Î¸«¤»Êý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê³Æ¥«¥é¡¼¤ä¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>>2¤Ä¤Î¥í¡¼¥é¡¼¤¬»þ¤ò²ö¤·Â³¤±¤ë³×¿·Åª¤Ê¼«Æ°´¬¤ÏÓ»þ·×¡ÃDOUBLE ROLLER
