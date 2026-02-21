¡ã¼ºÇÔ¤òÀ®¸ù¤Ë¡ª¡ä¥ë¡¼Áª¤Ó¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡Ä¿É¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¥«¥ì¡¼¤ò´Å¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÂçÄêÈÖ¡¢¥«¥ì¡¼¡£¸¥Î©¤¬²¿¤â»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤ÏÂç¿ÍÍÑ¤Î¼è¤êÊ¬¤±Ä´Íý¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´Å¸ý¥«¥ì¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áá¤¤»Ò¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¿É¸ý¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡ª
±½¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥«¥ì¡¼¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¿É¤«¤Ã¤¿¡ªÈÔ²ó¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¤¹¤Ç¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤âÂç¿Í¤ÈÆ±¤¸¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÈÄí¤Î¡¢¤È¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÆÏ¤¤¤¿SOS¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤Ç¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ø¥ë¡¼¤ò´Ö°ã¤¨¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä´Þ¤á²ÈÂ²Á´°÷¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»Ä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«´Å¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡©¡Ù
Åê¹ÆÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹¥¤¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¿É¸ý¥«¥ì¡¼¡£¡Ö»ÔÈÎ¤Î¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¿É¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤¹¤é¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¦¤Á¤â»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤«¤éºî¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥À¥ó¥Ê°Ê³°¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥Ê¤Ï¡Ö¿É¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù
Æ±¤¸¥ë¡¼¤Çºî¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿É¸ý¹¥¤¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤³¤ÎÁ°¤½¤Î¥ë¡¼¤Ç¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÍ¾Íµ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥À¥ó¥Ê¤Ï¡Ö¿É¤Ã¡ª¡×¡£º½Åü¤òÆþ¤ì¤¿¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤è¡Ù
Â¿¤¯¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¤Ï»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º½Åü¤ÇÌ£ÊÑ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¤¸¥ë¡¼¤Î°¦ÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿É¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤È°»¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤¿¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÃ¼¤Ë´Å¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ì¡¼¤ò´Å¤¯¤¹¤ë¤È¤¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤È¥ê¥ó¥´¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤Á¤é¤â¼Ñ¹þ¤àÁ°¤ËÆþ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Å¤ß¤òÂ¤¹¤«¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢²Ã¤¨¤ë¿©ºà¤âÊÑ¤ï¤ë
¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿É¤¤¥«¥ì¡¼¡£Æ±ÍÍ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Áí³ç¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥«¥ì¡¼¤ò´Å¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌ£¤½¤Î¤â¤Î¤ò´Å¤¯¤¹¤ëÊýË¡¡¢¤µ¤é¤ËÉ÷Ì£¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¿ÉÌ£¤ò¤ä¤ä¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£
´Å¤¤¥«¥ì¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤é
¡Ø¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥ê¥ó¥´¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Á¤Î³°Â¦¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¥ì¥ó¥Á¥ó¶Ì¤Í¤®¡£¤È¤Ë¤«¤¯´Å¤ß¤òÂ¤¹¡Ù
´Å¤ß¤òÂ¤¹ÊýË¡¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡£¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤é¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¥á¥í¥ó¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ÆÆþ¤ì¤ë¤È´Å¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¡×¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥Á¥ã¥Ä¥Í¤òÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¹þ¤ßÄ¾¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤â¡£¥¸¥å¡¼¥¹¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö´»µÌ·Ï¤ÏNG¡×¤À¤½¤¦¡£
¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ö¤Á¹þ¤à¤È¡¢·àÅª¤ËÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ù
¤«¤Ä¤Æ³¹¤ÎÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¿É¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Å¹¼ç¤µ¤ó¤¬ÊÌÆé¤Ë°Ü¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤Ë¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥Á¥ç¥³¤Ï¥«¥ì¡¼¤Ë¥³¥¯¤¬½Ð¤ë¿©ºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º½Åü¼«ÂÎ¤â¥³¥¯¤¬½Ð¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ÏÀè¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤±¤É¡¢¤È¤í¤ß¤¬¾Ã¤¨¤ë¤«¤é¥ë¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤ÏNG¤À¤è¡Ù
¤É¤¦¤ä¤é¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹ÚÁÇ¤¬¡¢¤È¤í¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¡£¡Ö´°À®¸å¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢º½Åü¤«¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤¬¤¤¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤ÏÎýÆý¡¢¤ß¤ê¤ó¤Ê¤É¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤â¡£ÄêÈÖ¤Î°»¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤¿¶Ì¤Í¤®¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥«¥ì¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤é
¡Ø¤¦¤Á¤ÏµíÆý¤«¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¡£´Å¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»É·ã¤Ï¸º¤ë¤è¡Ù
ÆýÀ½ÉÊ¤ò¤¹¤¹¤á¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊÝ°é±à¤Îµë¿©»î¿©²ñ¤Ç¡¢±ÉÍÜ»Î¤µ¤ó¤¬¡ØµíÆý¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¡£µíÆý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤ë¡×¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¡£Æý»À¶Ý°ûÎÁ¤â´Å¤ß¤¬½Ð¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀÎ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊÊ´Ëö¡Ë¤òº®¤¼¤ë¤È´Å¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡Ù
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¹¡¼¥×¤Ï¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼êÁá¤¯º®¤¼¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤À¤È¤«¡£
Â¾¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¥È¥Þ¥È´Ì¡×¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿¡¼¡×¡£¤É¤ì¤â°ìÅÙ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌ£¤ò¸«¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê£¿ôÆþ¤ì¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ø¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ËÍñ²«¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤ë¡Ù
¼è¤êÊ¬¤±¸å¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Íñ¡£È¾½ÏÍñ¤ä²¹ÀôÍñ¡¢À¸Íñ¡¢Íñ²«¤Î¤ß¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¹¥¤ß¤Ç¤¹¡£ÆýÀ½ÉÊ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ä°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤É¤ì¤â´ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¥«¥ì¡¼¤Èº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¿É¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Ì£ÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥«¥ì¡¼¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç
¤È¤Ï¤¤¤¨°ìÅÙ¤Ï´°À®¤·¤¿¥«¥ì¡¼¡£Ì£ÊÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿ô¼ïÎà¤Î¥ë¡¼¤òº®¤¼¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®Ê¬¤±¤·¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤ì¤ò¼¡²ó°Ê¹ß¤Î¥«¥ì¡¼¤Î¤È¤¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍøÍÑ¤·¤Æ¤Ï¡Ù
¼¡²ó°Ê¹ß¤Ë¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬´Å¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦¤Ò¤ÈÆé´Å¸ý¤Î¥«¥ì¡¼¤òºî¤ê¡¢º®¤¼¤ë¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÜÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¥«¥ì¡¼¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Â¾¥á¥Ë¥å¡¼¤Ø¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¡£¡Ö¥«¥ì¡¼¤È¥Ö¥¤¥è¥ó¡¢µíÆý¤Ç¥«¥ì¡¼¥¹¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥ì¡¼¥°¥é¥¿¥ó¤òºî¤ë¡×¡Ö¤ï¤¬²È¤Ï¾Æ¤¥«¥ì¡¼¤ä¡¢¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÇ®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊÆ¤È¥«¥ì¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÇßÖ¤á¤Æ¥Ð¥¿¡¼¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Ë¤¹¤ë¡£¿ÉÌ£¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤è¡£»Å¾å¤²¤ËÍÏ¤Íñ¤òÆþ¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¾Æ¤¯¤È¡¢¤è¤ê¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¡Ù
¡Ö°ìÅÙ¥Ð¥¿¡¼¤òÇã¤¤Ëº¤ì¤¿¤È¤¤Ë¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤«¤Ê¤ê±þÍÑÈÏ°Ï¤¬¹¤½¤¦¤Ê¡¢¿É¸ý¥«¥ì¡¼¡£¡Ö´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì£ÊÑÍÑ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸ÍÑ¤Ë¤¢¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ìë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥«¥ì¡¼¤Ç·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª