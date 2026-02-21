Ìë¤Î¡Ö¥Ý¥Æ¥Á¡×¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä°Õ»Ö¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿´¤ÎÈè¤ì¡×¤«¤â¡¡ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤¬Àâ¤¯5¤Ä¤Î²þÁ±ºö
¡¡»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ëºÝ¡¢¤Ä¤¤¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤òÇã¤¤¡¢¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ö¤Þ¤¿¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ£ÊÝ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë±¡Ä¹¤ÇÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤ÎÈÓÅç¹¯¹°¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìë¤Ë¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï°Õ»Ö¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤Ìë¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÓÅç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¡Ö·ìÅüÃÍ¡×¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª¡õ°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡Ê²èÁü25Ëç¡Ë
¿çÌ²ÉÔÂ¤À¤È¿©Íß¤òÁý¿Ê¤µ¤»¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Áý²Ã
Q.Ìë¤Ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤Êª¤ò¤Ä¤¤¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈÓÅç¤µ¤ó¡Ö¡ØÌëÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤Ä¤¤¤ª²Û»Ò¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¤Î¥É¥«¿©¤¤¤Ï·è¤·¤Æ¡Ø²æËý¤äº¬À¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ»Ö¤Î¼å¤µ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹°ø»Ò¤ä¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤ÉÊ£¹çÅª¤ÊÍýÍ³¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆ¯¤À¹¤ê¤Î30¡Á40Âå¤ÏÆüÃæ¤Î²áÏ«¤äÇ¾¤ÎÈèÏ«¤¬½Å¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ËýÀÅª¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤â´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤ÏËÜÍè¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ì¥×¥Á¥ó¤¬¸º¾¯¤·¡¢µÕ¤Ë¿©Íß¤òÁý¿Ê¤µ¤»¤ë¥°¥ì¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Ìë¤Ë¶¯¤¤¶õÊ¢´¶¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìë¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë°Õ»ÖÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎÆâ¤Î¥Û¥ë¥â¥óÊÑ²½¤ä¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÍ×°ø¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ìë¤Ï°ì¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤ä¸ÉÆÈ´¶¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¼ä¤·¤µ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤°û¿©¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ê¤É¹â»éËÃ¡¢¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Î¿©ÉÊ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÇ¾Æâ¤Î¹¬Ê¡Êª¼Á¤Ç¤¢¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æµ¤Ê¬¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÃ»»þ´Ö¤·¤«Â³¤«¤º¡¢¿©¤Ù²á¤®¤¿¸å¤Ë¸å²ù¤ä¼«¸Ê·ù°¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢±öÊ¬¤ä»éËÃÊ¬¤¬Ç¾¤ÎÊó½··Ï¤ò»É·ã¤·¥×¥Á°ÍÂ¸¾õÂÖ¤òÀ¸¤à¤«¤é¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ØÌë¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤Î¤Ï°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤»¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤äÇ¾ÆâÊª¼Á¤ÎºîÍÑ¡¢½¬´·²½¤Ë¤è¤ë°ÍÂ¸·¹¸þ¤Ê¤ÉÊ£¹çÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Q.¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·Ìë¤Ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈÓÅç¤µ¤ó¡Ö¡ØËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ò¥É¥«¿©¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¡Ø¤ä¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢²¿¤é¤«¤Î¿´¤ÎÉÔÄ´¤äÀÝ¿©¾ã³²¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÀÝ¿©¾ã³²¤Î°ì¼ï¤ËÌë¿©¾É¸õ·²¡ÊNight Eating Syndrome¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ËýÀÅª¤ËÌë´Ö¤Î²á¿©¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¿©¾É¸õ·²¤Î¿Í¤ÏÉÔÌ²¾É¤äÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡ØÃ±¤Ê¤ëÌë¤Î¥É¥«¿©¤¤¡Ù¤ÈÉî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼Ìë¤Î¥É¥«¿©¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢À¸³è½¬´·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²á¿©¤½¤Î¤â¤Î¤¬Àº¿À¼À´µ¤Î¾É¾õ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤Ï²á¿©¾É¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦È¯ºîÅª¤Ê²á¿©¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£²á¿©¾É¤Ê¤É¤ÎÀÝ¿©¾ã³²¤Î´µ¼Ô¤Ï¡¢ADHD¡ÊÃí°Õ·ç´ÙÂ¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯Ã£¾ã³²¡¢ÉÔ°Â¾ã³²¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤ÎÀº¿À¾ã³²¤òÊ»Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤ÐADHD¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¾×Æ°Åª¤Ë¿©¤ÙÊª¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÂç¿Í¤ÎADHD¤Ç¤Ï»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²áÂ¿¤«¤é¡ØÌë¤À¤±¥É¥«¿©¤¤¡Ù¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡ØÌë´Ö¤Î²á¿©¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¶ì¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢·è¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤ºÀº¿À²Ê¤ä¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¡Ù¤òÀÕ¤á¤ë°½Û´Ä¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ìë¤Ë¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¿©¤ÙÊª¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤Ë¤Ï¡©
Q.Ìë¤Ë¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÓÅç¤µ¤ó¡Ö¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ëÂÐºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ë¤¯¤¤À¸³è¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¾×Æ°¡Ù¤È¾å¼ê¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¼¡¤Î5¤Ä¤ÎÂÐºö¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¢£½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¿©Íß¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢Ìë´Ö¤Î¿©Íß¤òÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÊ¿Æü¤âµÙÆü¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æ±¤¸»þ´Ö¤Ë¿²µ¯¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¡¢ËèÆü7»þ´ÖÁ°¸å¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½¢¿²Á°¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤Î»É·ã¤ÇÇ¾¤¬³ÐÀÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¿¼¸ÆµÛ¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÌë´Ö¤Î²á¿©¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÃæ¤Î¿©»ö¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤
¡ÖË»¤·¤¤¤«¤é¡×¤ÈÄ«¿©¤äÃë¿©¤òÈ´¤¤¤¿¤êÅ¬Åö¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢·ë¶É¡¢Ìë¤ËÈ¿Æ°¤Ç¥É¥«¿©¤¤¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÂ¿¤á¤Ë´Þ¤à¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ò3¿©¤¤Á¤ó¤È¼è¤ê¡¢Í¼¿©¸å¤Ë¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ö¿©¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸á¸å3»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¾¯ÎÌ¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¶õÊ¢¤Î¥Ô¡¼¥¯¤òÌëÃÙ¤¯¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¹©É×¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢£¿©¤Ù¤ë°Ê³°¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶Ë¡¤ò»ý¤Ä
¡Öº£Æü¤Ï¥Ø¥È¥Ø¥È¤À¤«¤é´Å¤¤¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡Ä¡×¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¿Í¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë°Ê³°¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¼ä¤·¤µ¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤ë½¬´·¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ä¥è¥¬¤È¤¤¤Ã¤¿·Ú¤¤±¿Æ°¤äÆþÍá¡¢¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¤Ç1Æü¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢Ìë¤Ë¤ª²Û»Ò¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤½¤¦¤ÊÍ¶ÏÇ¤â¸º¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë½¢¿²¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¤ò¤ä¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤È·è¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥í¥Þ¤ò¤¿¤¤¤¿¤êÀÅ¤«¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤È¡¢¡È¿´¤Î¶õÊ¢¡É¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Î¹©É×
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾®Ê¢¤¬¸º¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ìë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï²æËý¤·²á¤®¤º¡¢ÆâÍÆ¤ò¹©É×¤·¤Æ¾¯ÎÌ¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤ÐÎäÂ¢¸Ë¤ËÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Î¿©ÉÊ¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¥Á¡¼¥º¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤Ê¤É¤Ï¾¯ÎÌ¤Ç¤âËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
²¹¤«¤¤¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ä¤À¤·½Á¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤«¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢°ìÅÙ¥³¥Ã¥×°ìÇÕ¤Î¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤«¤é10Ê¬¤À¤±Â¾¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Õ³°¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤º¤ËºÑ¤à¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤«¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëº«ÉÛ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë
¼Â¤Ï¡¢¤è¤¯¤«¤à¤Û¤ÉËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¤ò¤ª¤ä¤ÄÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ª¤·¤ã¤Ö¤êº«ÉÛ¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ç±ÉÍÜ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤á¤Ð¤«¤à¤Û¤ÉËþÊ¢Ãæ¿õ¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ¾¯ÎÌ¤ÇËþÂ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±öÊ¬¤äÅº²ÃÊª¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ó¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤«¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¤à¤ä¤ß¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤«¤é½ù¡¹¤ËÂ´¶È¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ìë¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿´¿È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Ìë´Ö¤Î²á¿©¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿çÌ²¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¾õÂÖ¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÅüÇ¢ÉÂÀìÌç³°Íè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢Ìë¿©¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÂÎ½Å¤ä·ìÅü¡¢¿çÌ²¤ÎÍð¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é°²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¼õ¿Ç¡×¡ÖÄÌ±¡¤·¤Æ¤âÀ¸³è¤¬À°¤ï¤º¼«¸Ê·ù°¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È°¤¤Ï¢º¿¡É¤ò¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤Ï¡¢Ìë¿©¤òÃ±¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìë¿©¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¿´¤¬¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂå½þ¹ÔÆ°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò½µ1²ó¸º¤é¤¹¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ÎÇã¤¤ÃÖ¤¤ò¤ä¤á¤ë¡×¡Ö¿²¤ëÁ°¤Î10Ê¬¤òÊÌ¤Î½¬´·¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤½¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤¬¡¢·ìÅü¤âÂÎ½Å¤â¿çÌ²¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤º¡¢¡ÈÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤¯·Á¡É¤Ç¡¢Ìë¤ÎÁªÂò»è¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£