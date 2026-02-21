DEEN¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁüºîÉÊ¡ØDEEN Premium Symphonic Concert -GRAND TRANSFORMATION-¡Ù·èÄê
◾️±ÇÁü¾¦ÉÊ¡ØDEEN Premium Symphonic Concert -GRAND TRANSFORMATION-¡Ù
2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛESXL-398¡Á400
Blu-ray¡ÜÆÃÅµCD2Ëç¡¢Photo BookÉÕ¡¿11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡ÛESBL-2683¡Á2685
DVD¡ÜÆÃÅµCD2Ëç¡¢BookletÉÕ¡¿9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§Í½Ìó
¡¦Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµÉÕ¤¡§https://erj.lnk.to/MGaZvW
¡¦Sony Music Shop¸ÂÄê¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÌ¾Á°Æþ¤ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È¡ÙÉÕ¡§
https://erj.lnk.to/cvpLDf
¢¨Í½Ìó¡ºÀÚ¡§3/15
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
OVERTURE¡¿Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¿Teenage dream¡¿Íã¤ò¹¤²¤Æ¡¿Smile Blue¡¿±ó¤¤¶õ¤Ç¡¿°¥¤·¤ß¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡¿²Î¤Ë´ê¤¤¤ò ¡ÁSONG FOR YOU¡Á¡¿¡Ö¾®ÁÈ¶Ê¡×¤è¤ê1.¾®½®¤Ë¤Æ¡ÊPetite suite¡¡1. En bateau)¡¿Blue eyes¡¿·¯¤¬¤¤¤Ê¤¤²Æ¡¿Ì´¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¿±Ê±ó¤ÎÌÀÆü¡¿Æ·¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¿¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¿¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤¡¿À±¹ß¤ëÌë¡¢¤³¤ÎÀ±¤Ç
¡ÜÆÃÅµ±ÇÁü¼ýÏ¿
◾️¡ãDEEN LIVE JOY-Break27¡ä
2026Ç¯
2·î6Æü¡Ê¶â¡ËKT Zepp Yokohama
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 18:30
2·î8Æü¡ÊÆü¡ËZepp Nagoya
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÀçÂæPIT
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
2·î15Æü¡ÊÆü¡ËZepp Sapporo
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÊõ»³¥Û¡¼¥ë¡Ê¼¯»ùÅç¸©Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
¢¡¡ãDEEN LIVE JOY Special ÆüËÜÉðÆ»´Û 2026¡ä
2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
◾️¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://erj.lnk.to/CwSNWb
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛCD+T-Shirts+Original Stickers¡¿9,020±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6190¡Á1
¡ú5ÂçÆÃÅµ
¡ARUMANAÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë
¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¹ë²ÚBOX»ÅÍÍ
£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(2¼ï)
¤¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¥Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛCD+Blu-ray¡¿7,920±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6192¡Á3
¡ú3ÂçÆÃÅµ
¡ÆÃÅµBlu-ray¡§2025Ç¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±éÁ´¶Ê´°Á´¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¼ýÏ¿!!!
¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û2CD(BONUS DISCÉÕ)¡¿4,620±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6194¡Á5
¡ú½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ßÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ãCD¡ä¡Ê¡¡¡¡¡¡¡ËÆâ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
01.MARIONETTE (BOØWY)
02.¥Õ¥ì¥ó¥º (REBECCA)
03.GLORIA (ZIGGY)
04.Èá¤·¤ß¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (°ÂÁ´ÃÏÂÓ)
05.¥ß¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤ (MISS BRAND-NEW DAY) (¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º)
06.BE MY BABY (COMPLEX)
07.À±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹ (THE ALFEE)
08.ENDLESS RAIN (X JAPAN)
09.ÀÄ¶õ (THE BLUE HEARTS)
10.DEAR FRIENDS (PERSONZ)
¡ãBlu-ray¡ä ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
DEEN LIVE JOY -Break 26 ¡ÁROCK ON!¡Á
2025/03/01 Zepp DiverCity(Tokyo)
EAGLES STRIKE
¼ê¤´¤¿¤¨¤Î¤Ê¤¤°¦
SHE¡ÇS THE QUEEN
¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤
DOOR
CLASH ¡Á¿´¤Î¾×ÆÍ¡Á
KISS¤Î¹ÔÊý
Teenage dream
¾¯Ç¯
Ì´¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë
ROLLING LOVE
love me
Æ·¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç
·¯¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð
²Ì¤Æ¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø
Ì²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾ðÇ®
EXTREME JOURNEY
Family
ROSES
DEEP IN MY SOUL ¡Á¾å³¤¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼ LAST EPISODE¡Á
¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤
YOU ARE MY OASIS
À±¹ß¤ëÌë¡¢¤³¤ÎÀ±¤Ç
¢§ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ / ÆÃÅµÆâÍÆ
DEEN±þ±çÅ¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
DEEN±þ±çÅ¹¡§https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/deen/shoplist/260121/
Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
Sony Music Shop¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌÅÓÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
