最も賢い捨て方かと！

モバイルバッテリーの悩みといえば、「捨て方」ではないでしょうか。消耗品なので、定期買い替えが推奨されていますが、じゃあ古いモバイルバッテリーどうやって捨てるの？ とね。

最近では自治体によってはちゃんと捨て方が整備されはじめていたり、回収も行なわれていますが、それ捨てるのちょっと待った。

普通に捨てると0円ですが、もしそれがAnkerのモバイルバッテリーなら、次買うモデルが30％OFFになる可能性があるのです。

Ankerのモバイルバッテリー買い替えキャンペーン

Image: アンカー・ジャパン

Ankerは3月31日まで、モバイルバッテリーの買い替えキャンペーンを実施。

このキャンペーンでは、手持ちのAnker製モバイルバッテリーを下取り（回収）することでAnkerの、公式ストア・直販店・アプリから購入するモバイルバッテリーが30％OFFになるのです。

キャンペーンの対象となるのは

・2024年までに購入したAnker製モバイルバッテリー ・Ankerの「アンカー・ジャパン" target>モバイルバッテリー」カテゴリに掲載されているもの ・保証期間を過ぎていたり、破損・故障したモデルも対象 ・バッテリー機能搭載の充電器（いわゆる2in1モデル）も対象

となっています（ポタ電は対象外です）。

これらをAnker Store店舗に持ち込んだり、公式オンラインストアで買い替えキャンペーンに申し込んで新しいモデルを購入すると、30％OFFの割引きが適用されるという流れ（回収キットが後ほど送られてきます）。

これお得度すごくないですか？ だって、見てくださいよ…

Image: 小暮ひさのり

通常価格1万4990円する高級モバイルバッテリーも、キャンペーン適用すれば1万ちょっとで買えちゃうのはエグい。

カードゲームで例えるなら…

古の安いモバイルバッテリーを捧げて、ハイコストのレジェンドをデッキからコスト30％OFFで召喚する！ みたいなチートカードですぜこれ。

というわけで、僕も引き出しの中漁ってきます。

Source: アンカー・ジャパン