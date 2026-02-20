【池尻大橋＆三軒茶屋】業界人の出没エリア♡ 食通が通う「飲みスポット」4選

東急田園都市線は、新たなコミュニティを見つけたいコにおすすめなエリア！そこで今回は、池尻大橋＆三軒茶屋の「ツウなお店」を4つご紹介します。アットホームな雰囲気も、この沿線ならでは。お店で出会った人たちとの交流の輪を広げちゃお♡

東急田園都市線は“業界人＆食通が通うグルメ”がいっぱい 東急田園都市線エリアには、アパレルや音楽、芸能など業界人たちが集まる“通な店”がいっぱい！ 飲んでいるうちに、まわりのお客さんや店主と打ち解けて交流の輪が広がるアットホームさがあるのも、この沿線ならでは♡

池尻大橋

Check! 本格餃子包 もちもちの餃子を気軽に楽しめる 池尻大橋駅から徒歩3分の赤い店内が可愛い中華店。目玉のジャンボ餃子は外はカリッとなかはジューシーであらゆる餃子好きをトリコに♡ ほかの中華料理もおいしく、仲間とワイワイ飲みたいときにおすすめ。 本格中華を心ゆくまで食べられる♡ 住：東京都目黒区大橋2-22-7 村田ビル 1F

☎︎：03-5738-8236

営：11:30〜23:30

休：無休

Instagram：@tsutsumu_gyoza

三軒茶屋

Check! かすがい三宿 コンクリのおしゃれな空間でおいしい“東京料理”を 世田谷公園の裏にある人気店。もんじゃ焼きなど東京の名物をアレンジしたオリジナル料理はどれも絶品で常連客も多いのだとか。 教室のような椅子や壁に飾られたアートなどこだわりの内装におしゃれ心がくすぐられる。 最寄り駅から徒歩15分ほどにあるあたたかな外観 壁はコンクリート打ちっぱなしでCOOL 大人気の和牛ハラミたたきは1,150円 必ずおすすめで出す看板メニュー。しっかりとしたうまみでジューシーな1皿。 どのメニューも味にこだわってつくっています！ 女性人気の高いもんじゃ焼きグラタン 写真は「明太子＆ベビースター」、1300円。初めての人はまずこれを注文するのがおすすめ。 よく混ぜて おせんべいにのせて食べる！ 住：東京都世田谷区池尻1-7-9

☎︎：03-5787-5341

営：平日 17:00〜24:00、土・日・祝 15:00〜24:00

休：無休

Instagram：@kasugai_mishuku

Check! umbilical 通が通う三角地帯に構えるフレンチビストロ ブルーの外観がときめくお店。店主の地元岩手から届いた食材を使用した魚介料理とナチュラルワインが推しで、デートにも女子会にも使いたい♡ ディープな居酒屋が密集するこのエリアでぷりかわ乙女がまず行くべきはここ！ 親しみのある木目調のテーブルが♡ 体にしみる本日鮮魚のブイヤベース お食事にあわせてフランスのワインを 住：東京都世田谷区三軒茶屋2-15-3 寺尾ビル101

☎︎：03-3413-3478

営：平日 18:00〜24:00、土・祝 17:00〜24:00

休：日曜、不定休

Instagram：@umbilical_sangenjaya

Check! おちょこ こだわりの陶器でいろいろなお食事を えびや鯛の料理と蒸し料理が売り。看板メニューのおばんざいでは、おちょこに手づくりのお総菜がのせられ、女のコも“ちょこちょこ”といろんな料理を楽しめるお店。 店主の父が制作した陶器も使用されており、食事を通して伝わるやさしさが魅力。 季節の食材を使用したポテサラとポタージュ 秋田などの各地から厳選された日本酒 住：東京都世田谷区太子堂3-14-4 エスペランサ三軒茶屋2階

☎︎：070-1579-7154

営：18:00〜翌1:00

休：日・祝日

※月により変動（Instagramに記載あり）

Instagram：@sancha.ochoco 撮影／池田花梨、塩谷未来 文／柿沼奈々子、草野咲来、大熊芹奈