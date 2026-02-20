5人組アイドル、デビュー前に解散発表 規約違反事案確認・複数メンバーが活動辞退申し出「運営継続は困難であると判断」【報告全文】
5人組アイドルグループ ・#NOIDが、20日までに公式Xを更新。メンバーの規約違反と、他メンバーからの活動自体の申し出を受け、プロジェクトの解散を発表した。
NOID運営事務局は「このたび、萌ゆなに関する一連の騒動に加え、NOIDグループ規約違反に該当する事案が確認されました」とし、「今後の活動方針についてメンバーと複数回にわたり協議を重ねてまいりました」と経緯を説明。
その上で「他の複数メンバーより活動辞退の申し出があり、本人たちの意思を尊重し、当該申し出を受理いたしました」と報告。「以降も継続の可能性について慎重に協議を重ねた結果、プロジェクトとしての運営継続は困難であると判断し、誠に残念ではございますが、NOIDプロジェクトは解散する運びとなりました」と発表した。
「デビュー前の段階でこのようなご報告となりましたこと、楽しみにお待ちいただいていた皆さまには深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
同グループは、詩月りこ、七海りお、石川花音、萌ゆな、葵ひよりの5人組で、4月11日にデビューする予定だった。
【全文】
NOIDプロジェクトに関するご報告
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。NOID運営事務局でございます。
このたび、萌ゆなに関する一連の騒動に加え、NOIDグループ規約違反に該当する事案が確認されました。
本件につきまして、運営側にて事実確認を行うとともに、今後の活動方針についてメンバーと複数回にわたり協議を重ねてまいりました。
なお、本件については本人も事態を重く受け止め、深く反省しております。
今後の活動についての協議の中で、他の複数メンバーより活動辞退の申し出があり、本人たちの意思を尊重し、当該申し出を受理いたしました。
以降も継続の可能性について慎重に協議を重ねた結果、プロジェクトとしての運営継続は困難であると判断し、誠に残念ではございますが、NOIDプロジェクトは解散する運びとなりました。
本来であれば、デビューという形で皆さまに直接お会いし、NOIDを新たなアイドルグループとしてお届けする予定でしたが、デビュー前の段階でこのようなご報告となりましたこと、楽しみにお待ちいただいていた皆さまには深くお詫び申し上げます。
また、企画途中での終了となりましたことにつきましても、運営・関係者一同、重く受け止めております。
短い期間ではございましたが、応援してくださった皆さま、ならびに本プロジェクトに関わってくださった関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。
これまでNOIDプロジェクトに関心を寄せていただき、誠にありがとうございました。
2026年2月19日
NOID 運営事務局
